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Anlaşma sağlandı... Yüzde 26'lık zam...

İzmir'de uzun süredir grevde olan İZBAN işçileri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında anlaşma sağlandı.

22 Ocak 2019 Salı 06:19
Anlaşma sağlandı... Yüzde 26'lık zam...

Demiryol-İş Sendikası ile İZBAN yönetimi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi sonuçlandı. İZBAN'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, İZBAN Genel Müdürlüğü'nce sendikaya teklif edilen yüzde 26'lık ücret zammı kabul edildi. Böylece, iki ay sonra yeniden greve çıkıp çıkmayacağı merak konusu olan İZBAN işçileri, sözleşmenin imzalanmasıyla greve çıkmayacak.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 06:19
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