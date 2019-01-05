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Beklenen anlaşma sağlandı! Fabri geri dönüyor

Son olarak Trabzonspor'dan Burak Yılmaz'ı kadrosuna katan Beşiktaş, eski kalecisi Fabri ile anlaşmaya vardı.

05 Ocak 2019 Cumartesi 11:37
Beklenen anlaşma sağlandı! Fabri geri dönüyor

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, kaleyi yeniden Fabri'ye emanet etmek istiyor.

Anlaşma sağlandı

A Spor'un haberine göre Fulham'da süre alamayan, kadroya dahi giremeyen İspanyol kaleci görüşen Siyah-beyazlı yönetim anlaşma sağladı.

Fabri'nin olurunu aldıktan sonra Fulham yönetimi ile masaya oturan Beşiktaş, Premier Lig ekibine 1,5 yıllık kiralama teklifi sundu.

Fulham'ın uzun süreli kiralamaya sıcak bakmadığı ancak sezon sonuna kadar Fabri'yi Beşiktaş'a gönderebileceği ifade edildi.

Beşiktaş'tan Fulham'a 6 milyon euro karşılığı transfer olan Fabri bu sezon Premier Lig'de yalnızca iki maçta görev aldı.

 

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Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 11:37
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