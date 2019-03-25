0553 313 94 23

Anlaşma sağlandı! İtalya, Çin’in "Tek yol, tek kuşak" projesine destek verdi

İtalya, ABD ve AB’nin tehdit ve baskılarına rağmen imzaladığı mutabakat zaptıyla, Çin’in "Tek yol, tek kuşak" projesine destek veren ilk G-7 üyesi oldu. 20 milyar avroluk imza Batı ittifakında derin çatlak olarak yorumlanıyor.

25 Mart 2019 Pazartesi 08:00
Anlaşma sağlandı! İtalya, Çin’in "Tek yol, tek kuşak" projesine destek verdi

İtalya, ABD'nin tehdit ve baskılarına, Avrupa Birliği'nin (AB) uyarılarına rağmen önceki gün attığı imza ile Çin'in "Yeni İpek Yolu" olarak nitelenen Tek Kuşak Tek Yol projesine imza atan ilk G-7 ülkesi ve on üçüncü AB üyesi ülke oldu.

Ekonomik bir darboğazdan geçen İtalya, Avrupa Birliği'ne üye en büyük üçüncü ekonomi. Mutabakat zaptını İtalya adına Başbakan Yardımcısı ve Sanayi Bakanı Luigi Di Maio, Çin tarafı adına da Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı He Lifeng imzaladı. Ayrıca, İtalya ve Çin hükümetleri arasında 29 farklı mutabakat zaptı da imzalandı.

İmzaların ardından İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping el sıkışarak poz verdi.

Toplam değeri 20 milyar avro

İmzalanan mutabakat zaptı, bankacılık sektöründen, alt yapı projelerine, tarım ürünleri ihracatından, medyaya, bilim ve teknoloji alanında işbirliğine ve kültürel projelere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. İtalyan basınına göre altyapı, turizm, sağlık, e-ticaret ve enerji sektörüne kadar birçok alanı kapsayan anlaşmaların toplam değeri en az 7 milyar avro olarak hesaplarken, bir hükümet yetkilisi ise anlaşmaların potansiyel olarak 20 milyar avro civarında olduğunu belirtti.

Kaçırılmayacak tren

Tek Kuşak Tek Yol Projesi ve Çin ile imzalanan anlaşmaların İtalyan ekonomisini canlandırmaya katkı sağlaması umuluyor. İtalya Maliye Bakanı Giovanni Tria, proje için, "İtalya'nın yönetmesi gereken ve kaçıramayacağı bir tren" diye nitelemişti. Çin'in Kuşak ve Yol Projesine dahil olan ülkelere 2027 yılına adar 1,3 trilyon dolar değerinde yatırım yapacağı hesaplanıyor.

Beyaz Saray'dan tehdit

ABD yönetiminden ay başında İtalya-Çin yakınlaşmasına üstü kapalı tehdit gelmiş ve Roma, Çin projesini "meşrulaştırmakla" itham edilmişti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Sözcüsü Garrett Marquis, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İtalya büyük bir küresel ekonomi ve mükemmel bir yatırım merkezi. İtalyan hükümetinin Çin'in gösteriş projesine meşruiyet kazandırmasına gerek yok" ifadelerini kullanmıştı. Brüksel'de ise Çin'e karşı ortak bir politika üretmenin sancıları var.

'Truva atı' suçlaması

Batılı kaynaklar, Çin'in ekonomik olarak son 10 yılda 3'üncü durağan dönemini yaşayan İtalya'yı 'kullanarak' Batı Avrupa'ya sızmaya çalıştığını iddia ediyor. Ayrıca Roma'yı eleştirenler, söz konusu anlaşmaların Çin'in Avrupa'nın hassas teknolojilerine ve altyapısına ulaşmasına olanak sağlayacak bir Truva Atı olduğu iddiasında bulunuyor. Avrupa Komisyonu geçen hafta yayınladığı bir raporla, Çin'i "sistemsel rakip" olarak nitelendirmiş ve Avrupa'daki Çin yatırımlarına daha sert düzenlemeler getirme tehdidinde bulunmuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 08:00
  1. EKONOMİ
  2. İtalya
  3. Çin
  4. Tek Kuşak Tek Yol projesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye’de birçok ilde uygulanmaya başlanan ‘Futbol Halı Saha Ligi’ Trabzon’da 20 Nisan’da başlıyor
    1. Türkiye’de birçok ilde uygulanmaya..
    2. (Özel) 40 kapılı kent Ani’ye yoğun ilgi
    3. Anlaşma sağlandı! Batı'yı çatlatan imza
    4. Adana merkezli 33 ilde, FETÖ/PDY'nin..
    5. CHP 31 Mart gecesi alacağı yenilgiye..
    6. Türkiye, İran'ın petrol dışı ürün..
    7. Yeni Zelanda'da yaşanan terör..
    8. Akaryakıtta yeni dönem! Cezadan önce..
    9. Oktay: Her bir kuruşun hesabını veririz!
    10. Rusya'nın Venezuela'ya asker ve tıbbi..
    11. Musul'da gayriresmi silahlı grupların..
    12. Netanyahu Almanya'nın Mısır'a..
    13. Denizli'de tarihi okulda yangın
    14. Muhsin Yazıcıoğlu Keş Dağı'nda anıldı
    15. Türk yardım kuruluşları Mozambik'te
    16. 25.03.2019 Günün âyet ve hadisi
    17. Oktay: Hesabını veririz
    18. Meteoroloji'den sağanak ve fırtına..
    19. Aynı noktada peş peşe iki kaza: 7 yaralı
    20. Destek artıyor! Bir haftada 5 milyonu..
    21. Dolar ve altında sert düşüş
    22. Tehlike artıyor! Hızla silahlanıyorlar
    23. Denizli'de deprem !
    24. Cumhurbaşkanı açıkladı... 'Erken yaşta..
    25. Erdoğan'ın mitinglerde söylediği..
    26. Skandal kararı bugün imzalıyor
    27. Çok acı haber... 5 yaşındaki çocuk..
    28. CHP Saadet ve İYİ Parti'nin PKK ile..
    29. Dünyanın en büyük ve en yaşlı T-rex..
    30. Nöbet 5. yeni bölüm fragmanı izle |..
    Erdoğan mitinge katılanların sayısını açıkladı
    Erdoğan mitinge katılanların sayısını açıkladı
    Rusya ve Yunanistan S-300 konusunda anlaştı
    Rusya ve Yunanistan S-300 konusunda anlaştı
    31 Mart seçimleri neden beka meselesi? Serdar Arseven birer birer açıkladı
    31 Mart seçimleri neden beka meselesi? Serdar Arseven birer birer açıkladı
    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya sert uyarı! "Yine sizin yüzünüzden Dünya Savaşı çıkacak"
    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya sert uyarı! "Yine sizin yüzünüzden Dünya Savaşı çıkacak"
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Fiyatı altınla yarışıyor! Toplamak için 40 metre yüksekliğe tırmanıyorlar
    Fiyatı altınla yarışıyor! Toplamak için 40 metre yüksekliğe tırmanıyorlar
    Bursa'da skandal: 700 yıllık ağaçları bunun için yakıp, kestiler!
    Bursa'da skandal: 700 yıllık ağaçları bunun için yakıp, kestiler!