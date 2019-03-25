Anlaşma sağlandı! İtalya, Çin’in "Tek yol, tek kuşak" projesine destek verdi

İtalya, ABD'nin tehdit ve baskılarına, Avrupa Birliği'nin (AB) uyarılarına rağmen önceki gün attığı imza ile Çin'in "Yeni İpek Yolu" olarak nitelenen Tek Kuşak Tek Yol projesine imza atan ilk G-7 ülkesi ve on üçüncü AB üyesi ülke oldu.

Ekonomik bir darboğazdan geçen İtalya, Avrupa Birliği'ne üye en büyük üçüncü ekonomi. Mutabakat zaptını İtalya adına Başbakan Yardımcısı ve Sanayi Bakanı Luigi Di Maio, Çin tarafı adına da Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı He Lifeng imzaladı. Ayrıca, İtalya ve Çin hükümetleri arasında 29 farklı mutabakat zaptı da imzalandı.

İmzaların ardından İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping el sıkışarak poz verdi.

Toplam değeri 20 milyar avro

İmzalanan mutabakat zaptı, bankacılık sektöründen, alt yapı projelerine, tarım ürünleri ihracatından, medyaya, bilim ve teknoloji alanında işbirliğine ve kültürel projelere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. İtalyan basınına göre altyapı, turizm, sağlık, e-ticaret ve enerji sektörüne kadar birçok alanı kapsayan anlaşmaların toplam değeri en az 7 milyar avro olarak hesaplarken, bir hükümet yetkilisi ise anlaşmaların potansiyel olarak 20 milyar avro civarında olduğunu belirtti.

Kaçırılmayacak tren

Tek Kuşak Tek Yol Projesi ve Çin ile imzalanan anlaşmaların İtalyan ekonomisini canlandırmaya katkı sağlaması umuluyor. İtalya Maliye Bakanı Giovanni Tria, proje için, "İtalya'nın yönetmesi gereken ve kaçıramayacağı bir tren" diye nitelemişti. Çin'in Kuşak ve Yol Projesine dahil olan ülkelere 2027 yılına adar 1,3 trilyon dolar değerinde yatırım yapacağı hesaplanıyor.

Beyaz Saray'dan tehdit

ABD yönetiminden ay başında İtalya-Çin yakınlaşmasına üstü kapalı tehdit gelmiş ve Roma, Çin projesini "meşrulaştırmakla" itham edilmişti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Sözcüsü Garrett Marquis, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İtalya büyük bir küresel ekonomi ve mükemmel bir yatırım merkezi. İtalyan hükümetinin Çin'in gösteriş projesine meşruiyet kazandırmasına gerek yok" ifadelerini kullanmıştı. Brüksel'de ise Çin'e karşı ortak bir politika üretmenin sancıları var.

'Truva atı' suçlaması

Batılı kaynaklar, Çin'in ekonomik olarak son 10 yılda 3'üncü durağan dönemini yaşayan İtalya'yı 'kullanarak' Batı Avrupa'ya sızmaya çalıştığını iddia ediyor. Ayrıca Roma'yı eleştirenler, söz konusu anlaşmaların Çin'in Avrupa'nın hassas teknolojilerine ve altyapısına ulaşmasına olanak sağlayacak bir Truva Atı olduğu iddiasında bulunuyor. Avrupa Komisyonu geçen hafta yayınladığı bir raporla, Çin'i "sistemsel rakip" olarak nitelendirmiş ve Avrupa'daki Çin yatırımlarına daha sert düzenlemeler getirme tehdidinde bulunmuştu.