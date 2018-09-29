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Anlaşma onaylandı! Hindistan da S-400 alıyor

ABD'nin tüm baskılarına rağmen Türkiye'nin ardından Hindistan da Rusya'dan S-400 almak için harekete geçti.Başbakan Modi liderliğinde toplanan kabinenin Rusya ile yapılan 5.43 milyar dolarlık anlaşmayı onayladığı öne sürüldü.

29 Eylül 2018 Cumartesi 10:04
Anlaşma onaylandı! Hindistan da S-400 alıyor

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Başbakan Modi liderliğinde toplanan Kabine Güvenlik Komitesi, 5.43 milyar dolarlık anlaşmayı onayladı.

Anlaşmanın onaylandığı haberi, önümüzdeki ayın ilk günlerinde Hindistan'a gidecek olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ziyaretinden hemen önce geldi.

İlk batarya 2 yıl içerisinde teslim edilecek

Hindistan Hava Kuvvetleri'nin 2 sene içerisinde ilk S-400 bataryasını alacağı, geri kalanların ise gelecek 4 yıl içerisinde teslim edileceği ifade edildi. Hindistan'ın, kontratın imzalanma aşamasında toplam maliyetin yüzde 15'ini ödeyeceği kalan ödemelerin ise bataryaların teslimat tarihlerine göre yapılacağı bildirildi.

ABD-Çin restleşmesi

Amerika Birleşik Devletleri geçtiğimiz ay Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi ve Su-35 savaş uçağı satın alan Çin'e yönelik yaptırımlarını açıklamış, Pekin yönetimi ise yaptırımların geri çekilmemesi durumunda ABD'nin bunun sonuçlarına katlanacağını söylemişti.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 10:04
  1. Hindistan
  2. S-400 füzeleri

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