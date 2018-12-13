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"Anlaşma Husilerin Hudeyde'deki limanlardan çekilmesini içeriyor"

Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani:"(İsveç'te sona eren Yemen konulu istişare toplantılarında sağlanan) Anlaşma, Husilerin Hudeyde kentinde bulunan Hudeyde, Es-Salif ve Ra's İsa limanlarından çekilmesini içeriyor"

13 Aralık 2018 Perşembe 18:55
"Anlaşma Husilerin Hudeyde'deki limanlardan çekilmesini içeriyor"

RIMBO (AA) - Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani, İsveç'te sona eren Yemen konulu istişare toplantılarında Hudeyde kenti konusunda varılan anlaşmanın Husilerin kentteki limanlardan çekilmelerini içerdiğini söyledi.

Görüşmelerde Yemen hüümetini temsil eden heyete başkanlık eden Yemani, İsveç'in başkenti Stockholm'e 77 kilometre uzaklıkta bulunan Rimbo kasabasındaki Johannesberg Sarayı'nda geçen perşembe başlayan istişare toplantılarının kapanışında düzenlediği basın toplantısında, Hudeyde kenti için sağlanan anlaşmayı "çok önemli" olarak nitelendirdi.

"Anlaşma, Husilerin Hudeyde kentinde bulunan Hudeyde, Es-Salif ve Ra's İsa limanlarından çekilmesini içeriyor." diyen Yemani, geçen 4 sene içinde Hudeyde konusunda buna benzer bir adımın atılmadığını dile getirdi.

Yemenli Bakan, bugün sağlanan anlaşma kapsamında ayrıca Taiz'deki kuşatmayı sona erdirmek, güvenli koridorlar açmak ve insanların hayatını zora sokan şantajları sona erdirmek için Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde bir komite kurulacağını belirtti.

Yemani "kontrolleri altında tuttukları bölgelerden elde ettikleri gelirleri kendi ellerinde tutmakta ısrar eden Husilerin inatçı tutumu nedeniyle ekonomi konusunda herhangi bir ilerleme sağlanamadığını" ileri sürdü.

Yemani son olarak Husilerin ekonomi konusunda da anlaşmayı kabul etmesi ve maaşların ödenebilmesi için hükümet olarak ciddi çaba sarf edeceklerini söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsveç'te sona eren Yemen konulu istişare toplantılarında Yemen halkı için hayati önem taşıyan Hudeyde limanı ve kenti için tarafların anlaşmaya vardığını duyurmuştu.







Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 18:55
  1. Hudeyde Limanı
  2. Husiler
  3. İsveç'teki hükümet heyeti başkanı Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani

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