Anlamayanlar, Amerikan aşığı solcular ve içimizdeki hainler için bir kez daha Malazgirt Zaferi!
1071'de Anadolu'nun kapılarını bugüne kadar Türklere açan Malazgirt Zaferi'nin 947'inci yılı dolayısıyla tüm yurtta kutlamalar yapıldı. Biz de bu zaferi anlamayanlar, anlamak istemeyenler, Amerikan aşığı solcular ve içimizdeki hainler için bir daha hatırlatıyoruz.27 Ağustos 2018 Pazartesi 14:23
1071 yılında Sultan Alparslan'ın ordusuyla Bizans Ordusu Malazgir Ovası'nda karşı karşıya geldi. Sayısı çok az olmasına rağmen Türk ordusu Bizans ordusunu büyük bir hezimete uğrattı. Bizans imparatorunun da esir alındığı bu zaferin 947. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Biz de bu zaferi anlamayanlar, anlamak istemeyenler, Amerikan aşığı solcular ve içimizdeki hainler için bir daha hatırlatıyoruz.
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