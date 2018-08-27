Anlamayanlar, Amerikan aşığı solcular ve içimizdeki hainler için bir kez daha Malazgirt Zaferi!

1071 yılında Sultan Alparslan'ın ordusuyla Bizans Ordusu Malazgir Ovası'nda karşı karşıya geldi. Sayısı çok az olmasına rağmen Türk ordusu Bizans ordusunu büyük bir hezimete uğrattı. Bizans imparatorunun da esir alındığı bu zaferin 947. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Biz de bu zaferi anlamayanlar, anlamak istemeyenler, Amerikan aşığı solcular ve içimizdeki hainler için bir daha hatırlatıyoruz.