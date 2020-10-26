'Anlama özürlü müyüz, kelle mi alınmasını istiyoruz ya da birbirimizi dövmeyi çok mu seviyoruz?'

Bu başlıkta bir yazı yazmak istemiş, fakat basın dünyasında kalem oynatan sayısız miktarda âkil insan kalem oynatırken, basınla sadece okuyucu olarak ilgilenen benim gibi birinin okuyucu köşesinde çıkacak yazısıyla kim ilgilenir, düşüncesiyle vazgeçmiştim. Bu sefer durum başka. Sayın Abdurrahman Dilipak’ın yazısını okumuştum. Adalet ve Kalkınma Partili hanım ablalarımızın, kardeşlerimizin suç duyurularını basında okuyunca - neyi kaçırdım- diye tekrar okudum. Ben, doğru anladığımı düşünüyorum. Sayın Abdurrahman Dilipak, o yazısında İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen ve aile kurumumuzu ifsat eden sözleşmeden dolayı kendisine pay çıkaran azgın azınlığın azgınlığından şikayet ediyor, tedbir alınmazsa vahim sonuçlara sebep olacağını hatırlatıyordu. AK Partili hanım kardeşlerimizin kendilerini o gibi kesimlerle muadil düşündüklerini sanmıyoruz. Olsa olsa bir yanlış anlama vardır diye düşünüyorduk fakat dava açılmış olduğuna göre durum bizim düşündüğümüz gibi değilmiş... Sayın Abdurrahman Dilipak, AK Parti davasına fikriyle destek veren bir fikir adamıdır, sıradan bir yazar değildir. Yanlış gördüğü şeyleri elbette eleştirecektir.



Sadede gelecek olursak;

Müslümanların içinde münafıkların olduğunu öğrendiğinde Hz. Ömer (R.A) kafalarını uçurmak için Peygamberimiz (S.A.V )’den izin istediğinde, “Muhammed (S.A.V) arkadaşlarını öldürüyor dedirtmem” diyerek karşı çıkmıştı. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra Yassıada’da yargılanan merhum Samet Ağaoğlu “Marmara’da Bir Ada” isimli eserinin sonunu şöyle bitirir: ‘’Hazreti Ömer’in şehit edildiğinde ölmeden az önce oğluna şöyle dediği anlatılır: Bu suikastı yapanlar öyle bir demir kapıyı kırdılar ki, artık kolay kolay kapatılamaz. Kırılan bu kapıdan nifak, ayrılık, düşmanlık girecek, İslamiyet’in bütünlüğü parçalanacaktır.’’



Sayın Dilipak bu davadan hüküm alırsa bir kapı kırılmayacak, aksine bir kapı açılacak.



Pusuda bekleyen 28 Şubatçılar sudan sebeplerle mütedeyyin insanların hayatlarını zorlaştırmanın yollarına baş vuracaklar; yine fırsat kollayan, kendilerine muhafazakâr muhalefet adını veren siyasiler; AK Parti peygamberimiz (S.A.V)’in münafıklara bile reva görmediği muameleyi dindarlara reva görüyor, diye istismar edecekler.(Kaldı ki Dilipak çok samimi bir Müslümandır.) Elbette bundan AK Parti dolayısıyla ülke zarar görecek. İnşallah yanılan ben ve benim gibi düşünenler olur.