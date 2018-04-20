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Anketlerde çarpıcı sonuç: Rakibinin kim olduğunun önemi yok!

Türkiye 24 Haziran seçimlerine hazırlanırken araştırma şirketlerinden alınan son anket sonuçlarında çarpıcı sonuçlar çıkıyor. MAK ve ORC'nin açıkladığı son ankete göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak.

20 Nisan 2018 Cuma 11:23
Anketlerde çarpıcı sonuç: Rakibinin kim olduğunun önemi yok!

 RESUL EKREM ŞAHAN - ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim tarihini açıklamasının ardından gözler anket sonuçlarına çevrildi. MAK Danışmanlık ve ORC Araştırma Şirketi son anket sonuçlarını gazetemiz Akit’e açıkladı.

MAK DANIŞMANLIK

YÜZDE 55: ERDOĞAN İLK TURDA RAHAT KAZANIR

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, "24 Haziran 2018'de  yapılmasına karar verilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rakiplerine bağlı olarak oranlarda küçük değişiklikler ol­sa da seçimi ilk turda rahat ka­zanabileceği söylenebilir. Yaptığımız araştırmalar 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçime yönelik olduğunda Cumhur ittifakı 50+1 çizgisinin altındayken ortaya çıkan yeni durum Cumhur ittifakının totalde yüzde 54-55 bandında bir noktaya çıkabileceğini göstermektedir"  dedi.

 ORC ARAŞTIRMA

YÜZDE 57: KARŞISINA ÇIKACAK ADAYIN ÖNEMİ YOK 

ORC Araştırma Şirketi Başkanı Murat Pöstekide,şunları dile getirdi: "Bugün ititbariyle Cumhurbaşkanlığı seçimini değerlendirecek olursak Recep Tayyip Erdoğan'ın  ikinci tura kalmadan birinci turda kazanacağını düşünüyorum. Karşısına çıkacak adayın şu an itibariyle  bir önemi yok. Genel seçimler baktığımız  zaman ise ise, Cumhur ittifakının karşısındaki ittifaklara göre yüzde 53 ile 57 arasında bir oy ala cağını öngörüyoruz. Diğer ittifak görüşmelerinin tamamlanmasının ardından durum biraz da ha netlik kazanacaktır."

MAHİR ÜNAL

YÜZDE 55.6:  AK PARTİ HER ZAMAN, HER ŞEYE HAZIR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise, Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya gelmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, " En son yapılan an­kette Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 55.6 gözüküyordu" dedi. AK Parti'nin her zaman her şeye hazır bir şekilde yürüdüğüne değinen Mahir Ünal, "Biz hiç­ bir zaman iktidarda olmanın ne konforuna ne de rehavetine kapılmadık. Biz her zaman diri bir bilinç, uyanık bir akıl ve sanki yarın seçim olacakmış gibi teşkilatlarımızla hareket ettik" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 11:23
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YORUM YAZ

  • MehmetMehmet44 dk önce
    O zaman ben 5 kisiyle o tarihte tatil planim vardi. Secimi beklememe gerek yok tatila gideyim. Nasil olsa kazanir ilk turda
  • AfrinAfrin1 sa önce
    Saç ma la ma ma lı sın!..
  • GüvenGüven1 sa önce
    %38
  • mehmet şahinmehmet şahin1 sa önce
    diz kapagı ile göbek arası düşünceye sahip olanlar tayip erdogan kaybederse türkiye kaybeder büyük bir kaos olur yurt içinde ve yurt dışında bütün terör örgütleri harekete gecer kan gövdeyi götürür o zaman gelmeden bu zamanın kıymetini bilin
  • SemihSemih1 sa önce
    Eğer kazanırsa eşşek gibi angiracakmisin yahu kime oy vereceksiniz çok merak ediyorum pkkyi destekleyenleremi yoksa batıya uşaklık edenleremi bu ülkede yaşamak istemeyen hazmedemeyen kim varsa gitsin defolup gitsin valla görmek istemiyoruz artık solcuya saygı pkk sevicilere saygı yetti kardeşim yav
  • SemihSemih1 sa önce
    Kazanınca istikrar artacak doğru tek parti yonetilemiyor neden acaba bunu chppkk ittifakına sormalı hangi ekonomi batıyor elinde 5000 liralık telefon 200000 liralık daire 100000 liralık araba binebilen bi ailenin ne ekonomisi batıyor bırak allah aşkına git siyaseti derinden öğren fuzuli vakit harcama burda
  • KapakcıKapakcı1 sa önce
    Senin yediğin her lokmanin hesabı sorulmayacak mı? Ekonomi nasıl bitiyor. Büyümede dünya birincisi değil mi? Fetoculer isyan edebilir. Haa sen neren ile düşünüyor fikir üretiyorsun?
  • mehmet ünlümehmet ünlü2 sa önce
    REFARANDUM ONCESİ AYNI ORCFİRMASI SONUCU%59 OLARAK VERMİŞTİ AMA HİÇ DE OYLE OLMADI..ANKETLER ARTIK GERCEKLERİ SOYLEMEK YERİNE ALGI YAPMAYA BAŞLADILAR..
  • ahmetahmet3 sa önce
    %58.
  • Sinem KoballıSinem Koballı3 sa önce
    Diyelim başkanlığı kazandı ne olacak? Tek parti olarak bile ülkeyi yönetemiyoruz. Ekonomi bitti bitecek. Halk isyanının önünde kimse duramaz. Bence AKP bittiyor artık. Yedikleri her lokma ahirette hesabı kat kat görülecektir. Yaşasın Allah ın adaleti ve Ahireti
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