Anketler açıklandı! ABD savaşa giriyor

Military Times'ın ABD ordusundaki muvazzaf askerlerle yaptığı ankete göre ABD'li askerlerin neredeyse yakını ABD'nin yakın gelecekte ABD'nin büyük bir savaşa gireceğine inanırken askerler, en olası rakipleriyse Rusya ve Çin olarak görüyor.

Araştırmanın sonuçlarına göre ABD'li askerlerin yüzde 46'sı ABD'nin önümüzdeki yıl bir savaşa gireceğini düşünüyor. Geçen yılki araştırmada yüzde 5'ti.

ABD'nin savaşta karşı karşıya geleceği muhtemel rakipler ise yüzde 71'le Rusya ve yüzde 69'la Çin. 2017'de bu oranlar sırasıyla yüzde 53 ve 45'ti.

Bu arada ABD'li askerler, ülkelerine yönelik en büyük tehdit olarak siber terörü görüyor. Bu yönde görüş belirtilen yüzde 89'luk kesim, ABD ordusunun siber saldırılara karşı kötü bir hazırlık yaptığını ifade etti.