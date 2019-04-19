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Seçim 2019 Sayfası

Anket şirketlerine sinirlendi: Gidin penguenlere yalan söyleyin

Endonezya'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerini kaybettiği gösteren anket şirketlerine inanmayan başkan adayı Prabowo Subianto, “Anket şirketleri Antarktika’ya taşınsın, penguenlere yalan söylesin” diye tepki gösterdi.

19 Nisan 2019 Cuma 15:34
Anket şirketlerine sinirlendi: Gidin penguenlere yalan söyleyin

Endonezya’da seçimi kaybettiğini gösteren ilk anket verilerine inanmayan devlet başkanı adayı Subianto, “Anket şirketleri Antarktika’ya taşınsın, penguenlere yalan söylesin” diye tepki gösterdi.

Endonezya’da, rakibinin kazandığını gösteren ilk seçim sonuçlarına itibar etmeyen devlet başkanı adayı Prabowo Subianto, anket şirketlerine patladı. Şirketlerin ‘güvenilmez’ olduğunu söyleyen Subianto, “Antarktika’ya taşının böylece penguenlere yalan söyleyebilirsiniz” önerisinde bulundu.
Endonezya'da çarşamba günü yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin kesin sonuçlarının Mayıs ayında açıklanması bekleniyor. Ancak mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 62 oy alarak göreve ikinci kez seçildiğini açıkladı. Prabowo Subianto ise seçimlerde usulsüzlük olduğunu söyleyerek zaferini ilan etti.

"Halk size güvenmiyor"

Rakibi Widodo’nun tatmin edici bir farkla tekrar seçildiğini gösteren sandık sonu anket verileri reddeden eski general Subianto, başkent Jakarta’da evinin önünde düzenlenen gösteride konuştu.

Yaklaşık bin destekçisine hitap eden Subianto, anket şirketleri için “Endonezya halkı size güvenmiyor. Belki Antarktika’ya taşınabilirsiniz. Penguenlere yalan söyleyebilirsiniz” ifadelerini kullandı.
Subianto, “Bu halkın zaferidir. Endonezya halkı ayağa kalktı. Endonezyalılar artık daha fazla aldatılmak istemiyor” dedi.

"Hep aynısını yapıyor"

Prabowo Subianto, seçim kampanyası boyunca kendisini ‘halkın adamı’ olarak sunmaya çalıştı. Ancak geniş malvarlığı ve Endonezya'yı 1998 yılına kadar 32 yıl yöneten eski diktatör Suharto ile olan ilişkisi kampanyasını gölgeledi.

Subianto, 2014 yılında yapılan seçimlerde de Widodo’ya yenilmiş ve benzer iddialarda bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 15:34
  1. Endonezya
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