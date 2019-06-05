0553 313 94 23

Milletten 'milli mücadeleye' tam destek!

Vatandaştan hükümete Irak, Suriye, Ege, Batı Trakya ve Doğu Akdeniz’den gelen tehditlere karşı güçlü destek geldi. Areda araştırma'nın anketi, Türk halkının TSK’nın Pençe Operasyonu ile Fırat’ın doğusuna yönelik harekata tam destek verdiğini ortaya koydu. Millet, S-400 konusunda ABD’ye karşı tavizsiz duruşuda sahiplendi.

05 Haziran 2019 Çarşamba 06:31
Milletten 'milli mücadeleye' tam destek!

Irak, Suriye, Ege, Batı Trakya ve Doğu Akdeniz’den yönelen tehditlere karşı hükümete vatandaştan güçlü bir destek geldi. Yapılan bir anket Türkiye’nin ‘beka meselesini’ anlayan milletin Pençe Harekâtı, Fırat’ın doğusunun PKK’dan temizlenmesi ve Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alınması konularında ABD’ye karşı tavizsiz duruşu desteklediğini gözler önüne serdi.

Pençe’ye tam destek

Kamuoyu yoklaması AREDA ARAŞTIRMA tarafından 31 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında yapıldı. ‘Profil bazlı dijital panel araştırma’ (CAWI) yöntemiyle yapılan ankete 9 bin 317 kişi katıldı. Sınır ötesindeki terör hedeflerini imha etmek için 27 Mayıs’ta başlatılan ‘Pençe’ operasyonuna desteğini ifade eden vatandaşlar, harekâtı ‘yerinde bir adım’ olarak gördü. Katılımcılara “TSK’nın PKK terör örgütüne yönelik Irak’ın kuzeyinde başlattığı Pençe Harekâtı’nı desteliyor musunuz? sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 81,5’i ‘evet’, yüzde 18,5’i ise ‘hayır’ dedi.
Fırat’ın doğusu da var

Vatandaş, Türkiye’nin önemli beka sorunlarından birisi haline dönüşen Fırat’ın doğusundaki terör yapılanmasına karşı da tavizsiz duruş istedi. Katılımcılara yöneltilen “Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmelerini sağlamak amacıyla, Suriye’de PKK/PYD terör örgütlerine yönelik TSK tarafından Pençe harekâtına benzer bir sınır ötesi operasyon sizce başlatılmalı mı?” sorusuna ezici bir çoğunlukla ‘evet’ cevabını verdi. Katılımcıların yüzde 77’si sınır ötesi operasyonun yapılmasını istedi, yüzde 23’ü ise karşı çıktı.

S-400 mutlaka alınmalı

Anketin en can alıcı sorusu ABD’nin şantaj ve tehditlerle engellemeye çalıştığı S-400 hava savunma sistemi ile ilgili oldu. Katılanlara “Sizce Türkiye ABD ile arasındaki gerilime neden olan S-400 savunma sistemini almalı mıdır?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 62,8’i “Evet, Türkiye ABD ile gerilim/kriz/yaptırıma da sebep olsa savunma sistemi almalıdır” cevabını verdi. “Hayır, Türkiye ABD ile gerilimi tırmandırmamalı ve savunma sistemi alınmamalıdır” diyenlerin oranı ise yüzde 15,3’te kaldı. Katılımcıların yüzde 21,9’u ise ‘konuyla ilgili fikri olmadığını’ beyan etti.

(Yeni Şafak)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 06:31
  1. Türkiye
  2. Suriye
  3. Trakya
  4. Akdeniz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP bayramdan sonra tam kadro sahaya iniyor!
    1. MHP bayramdan sonra tam kadro sahaya..
    2. ABD, Kaşıkçı cinayetinden 16 gün sonra..
    3. Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu
    4. Anket yapıldı! Milletten tam destek..
    5. CHP'li belediyeden halka değil kendine..
    6. HDP'li isim görevden uzaklaştırıldı!
    7. Ayvalık Polisi FETÖ’cülere ve..
    8. Çakmak gazı çekerken yaktıkları sigara..
    9. Küçükçekmece’de 1’i minibüs 4 araç..
    10. Atatürk büstünün bakımsız hali tepki..
    11. Zerdeçal ve limonun uyumu karşısında..
    12. Samsun'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
    13. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde..
    14. Samsu'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4..
    15. Koalisyon güçleri Hudeyde yakınında..
    16. Hem ucuz hem doğal: Ev yapımı ıslak..
    17. Antalya’da zincirleme kaza: 9 yaralı
    18. DAEŞ'li teröristler Türkiye'ye..
    19. HDP'li isim görevden uzaklaştırıldı
    20. Samsun’da trafik kazası: 1 ölü, 4..
    21. Kaymakam sürücülerle hem bayramlaştı..
    22. Trump'tan "edepsiz" açıklaması
    23. Mansur Yavaş PKK'ya övgüler düzen..
    24. Sivas’ta trafik kazası 9 yaralı
    25. Sivas'ta sağanak
    26. Sudan'da ölü sayısı 40'a yükseldi
    27. Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı
    28. Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası
    29. Tüm aile bu tarife bayılacak: Pratik..
    30. Hindistan'da Nipah virüsü salgını
    Yakalanan casustan olay itiraf: 15 Temmuz'un olacağını önceden biliyordum
    Yakalanan casustan olay itiraf: 15 Temmuz'un olacağını önceden biliyordum
    TSK sever gibi görünüp Mehmetçiğe kurşun sıkanların sırtını sıvazlayanlar...
    TSK sever gibi görünüp Mehmetçiğe kurşun sıkanların sırtını sıvazlayanlar...
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor
    Fenerbahçe'nin yıldızı takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi
    Fenerbahçe'nin yıldızı takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    Oy ve Ötesi yine hortladı! ‘Kökü dışarıda hırsızlık ve ötesi’
    Oy ve Ötesi yine hortladı! ‘Kökü dışarıda hırsızlık ve ötesi’