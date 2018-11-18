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Anket sonuçları yayınladı! İşte İstanbul'da öne çıkan isim

AK Parti'nin yerel seçimler için yaptığı anket sonuçlarına göre, İstanbul için en çok istenen ismin Kadir Topbaş olduğu öğrenildi.

18 Kasım 2018 Pazar 19:57
Anket sonuçları yayınladı! İşte İstanbul'da öne çıkan isim

AK Parti'nin her seçim öncesi hazırlattığı rapor, yerel seçimler öncesi de gündemde. Buna göre; başkan olması en çok istenen isim Kadir Topbaş.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Mehmet Müezzinoğlu isimlerinin yer aldığı anket sonuçlarına göre; Kadir Topbaş, İstanbul için uygulanan anketlerde başkan görülmesi en çok istenen isim olarak yer alıyor. Binali Yıldırım'ın da adaylık için ön planda olduğu öngörülüyor.

Mehmet Müezzinoğlu'nun da ismi geçiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki 39 ilçe için aday isimleri değerlendirdi. Erdoğan'ın yardımcılarıyla zaman zaman konuya ilişkin toplantılar yaptığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her seçim öncesinde uygulamaya koyduğu anket ve analizler, yerel seçimler için bir süre daha devam edecek. Bu süreç içerisinde İstanbul Belediyesi adayının belirleneceği öngörülürken, Topbaş'ın düşünülmediği, ibrenin Yıldırım'dan yana olduğu kaydedildi. Eski sağlık bakanı Müezzinoğlu ise Bursa için düşünülen isimler arasında yer alıyor.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 19:57
  1. İstanbul
  2. Bursa
  3. AK Parti
  4. Kadir Topbaş
  5. Mehmet Müezzinoğlu
  6. Binali Yıldırım

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