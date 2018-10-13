Rusya halkı, Putin'in çalışmalarında memnun

Rus kamuoyu araştırma merkezi VTSIOM'un 1-7 Ekim'de yaptığı son anket, Putin'in icraatlarından memnun olan Rusların oranının yüksek olduğunu ortaya koydu.

Ankete göre Rusların yüzde 64.6'sı Putin'in görevi başında yaptığı çalışmaları onayladığını ifade etti. Putin geçtiğimiz Mart ayında yapılan genel seçimlerde oyların yüzde 80'e yakınını almıştı.

Putin, yüzde 37'lik oy oranıyla Rusya'nın en güvenilir siyasetçi sıralamasında da birinciliği elde etti.