Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları

Optimar Araştırma Şirketi'nin anketine göre, kararsızlar dağıtıldığında AK Parti yüzde 45.5, CHP yüzde 28.6, MHP yüzde 7.6, İYİ Parti yüzde 7.7, SP yüzde 1.4, HDP ise yüzde 7.6. oranında oy alıyor.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, başkanlığını Hilmi Daşdemir'in yaptığı Optimar Araştırma Şirketi'nin 28 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında 26 ilde 2523 kişi ile yüz yüze konuşma yöntemiyle yaptığı araştırmayı köşesine taşıdı.

Optimar'ın anketine göre, 31 Mart'ta yerel seçime gitmeye hazırlanan Türkiye'nin en önemli sorunu yüzde 35.5 ile 'ekonomi'. Ekonomiyi yüzde 25.7'yle işsizlik takip ederken, terör ise yüzde 14.7'yle üçüncü sırada.

"AK Parti yüzde 45.5" olarak görünüyor

Abdulkadir Selvi seçimde ittifakların alacağı oyun öbnemine dikkat çekerek, "Kararsızlar dağıtıldığında AK Parti yüzde 45.5, CHP yüzde 28.6, MHP yüzde 7.6, İYİ Parti yüzde 7.7, SP yüzde 1.4, HDP ise yüzde 7.6 olarak görünüyor. 24 Haziran'a göre AK Parti ve CHP oylarında bir artış dikkat çekiyor. Ancak seçimlerde sandığa sadece partiler değil, ağırlıklı olarak ittifaklar girecek. Cumhur ittifakı ile Millet İttifakı yarışacak. O nedenle sadece partilerin oy oranını değil, artık ittifakların alacağı oyu ölçmemiz gerekiyor." dedi.