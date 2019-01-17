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Anket sonuçları açıklandı! İşte oy oranları

31 Mart Yerel seçimleri yaklaşırken Avrasya Araştırma Şirketi, anket sonuçlarını açıkladı. Yapılan ankete göre, Binali Yıldırım yüzde 44, şişirildiği açıkça görülen Ekrem İmamoğlu ise yüzde 42 oy alıyor.

17 Ocak 2019 Perşembe 18:27
Anket sonuçları açıklandı! İşte oy oranları

31 Mart Yerel seçimlerine yaklaşırken anket şirketlerinin anket sonuçları da yayımlanıyor. Avrasya Araştırma İstanbul'da yaptığı anket sonuçlarını yayımladı. Yaptırılan anket sonuçlarında İstanbul'da AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'ın önde olduğu görülüyor.

Avrasya Araştırma, 2019 yerel seçim anketlerinin yayımladı. İstanbul için Ekrem İmamoğlu'nu köpürttüğü görülen anket şirketinin sonuçlarına göre Binali Yıldırım seçimi kazanacak.

 Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, “Değerlendirme yaparken sadece iki aday olması durumunda sorulduğunu, HDP, SP gibi partilerin ve olası bağımsız adayların sonuçları değiştirme ihtimali olduğu unutmayalım” dedi.

Binali Yıldırım önde

İSTANBUL (Yüzde)

Binali Yıldırım: 44 / AK Parti

Ekrem İmamoğlu 42 / CHP

Kararsız 14

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 18:27
  1. İstanbul
  2. anket sonuçları
  3. son anket sonuçları
  4. AK Parti
  5. CHP

YORUM YAZ

  • safasafa50 dk önce
    Buaraştırma iyi partinin adamları tarafından yaptırıldı. Nereye bağlı olduğu apaçık belli.

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