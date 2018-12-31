Anket sonuçları açıklandı!

Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Mustafa Sarı, önemli sonuçları açıkladı. Konsensus Araştırma Şirketi, İmamoğlu'nun tanınmadığına karşılık Binali Yıldırım'ın daha çok tanındığını ortaya koydu.

Mustafa Sarı, "Ekrem İmamoğlu'nu İstanbulluların yüzde 65’i tanıyor, tanıyanların ise yüzde 44’ü seviyor. Binali Yıldırım’ın tanınırlığı ise yüzde yüz. Ancak tanıyanların yüzde 51’i seviyor." ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım'ın adaylığı

Konsensus Araştırma Başkanı Murat Sarı, “AK Parti İstanbul’dan Türkiye’ye mesaj verdi” diyor. Ardından ekliyor: “Ben liderimden sonraki en önemli adamımı; Başbakan, Meclis Başkanı ve Genel Başkan yaptığım insanı aday yaptım diyor. Bu seçimlere ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Aynı mesajı CHP’nin İzmir’den vermesi gerekiyor.”

"Binali Yıldırım’ın tanınırlığı ise yüzde yüz"

Murat Sarı, “İstanbul için küçük de olsa bir sürpriz olma şansı görüyorum. İstanbul’da AK Parti ile CHP seçmeni arasında yüzde 15’lik bir fark var. Burada HDP ile İYİ Parti sonuçları belirlemede etkili olabilir. HDP ve İYİ Parti seçmeninin ikinci partisi CHP. Ekrem İmamoğlu ile ilgili araştırma yaptım. İstanbulluların yüzde 65’i tanıyor, tanıyanların ise yüzde 44’ü seviyor. Binali Yıldırım’ın tanınırlığı ise yüzde yüz. Ancak tanıyanların yüzde 51’i seviyor. Ekrem İmamoğlu tanınma oranını arttırdıkça beğeni oranını da arttırabilirse başarılı olur. Eğer tanınırlığı arttıkça sevilme oranı artmazsa sürpriz olmaz” diyor.