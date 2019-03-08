Ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 39 kişi tutuklandı
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 39 şüpheli tutuklandı.
08 Mart 2019 Cuma 22:39
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 39 şüpheli tutuklandı.
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