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Ankesörlü telefon operasyonunda 3 asker adliyeye sevk edildi

Samsun merkezli 7 ili kapsayan FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon operasyonunda gözaltında bulunan 3 asker adliyeye sevk edildi.

21 Şubat 2019 Perşembe 11:28
Ankesörlü telefon operasyonunda 3 asker adliyeye sevk edildi

Samsun merkezli 7 ili kapsayan FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon operasyonunda gözaltında bulunan 3 asker adliyeye sevk edildi.


Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli Erzurum, Şırnak, İstanbul, Ankara, Antalya ve Trabzon illerinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefonlar üzerinde görüşmeleri tespit edilen askeri personellere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, görevde bulunan 1 yüzbaşı ve 1 uzman çavuş ve meslekten ihraç 1 astsubay ile aralarında eski Kara ve Deniz Harp Okulu öğrencilerinin de bulunduğu toplam 9 zanlı gözaltına alındı. Dün Samsun Adliyesine sevk edilen 6 asker mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, sorguları tamamlanan 3 asker de bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:28
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