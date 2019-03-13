0553 313 94 23

Ankesörlü telefon operasyonu zanlısı 3 şahsa adli kontrol

Samsun merkezli FETÖ soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefon üzerinden görüşmeleri tespit edilen askeri personele yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

13 Mart 2019 Çarşamba 17:32
Ankesörlü telefon operasyonu zanlısı 3 şahsa adli kontrol

Samsun merkezli FETÖ soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefon üzerinden görüşmeleri tespit edilen askeri personele yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefon üzerinden görüşme yaptıkları tespit edilen askeri personellere yönelik 2 gün önce Samsun merkezli 6 ili kapsayan operasyon düzenlenmişti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun, Erzurum, Gaziantep, Bolu, Tokat ve Çorum illerinde 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.


Gözaltına alınarak Samsun Adliyesine sevk edilen emekli Astsubay Yunus T. ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevliyken açığa alınan Mustafa T. ile kapatılan askeri okul öğrencisi Ahmet B.T adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


6 kişinin gözaltı süresi devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 17:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başakşehir'de Şenol Güneş sürprizi
    1. Başakşehir'de Şenol Güneş sürprizi
    2. Piyasalarda gün sonu
    3. GÜNCELLEME 4 - İzmir'de metro vagonu..
    4. "Sergen Yalçın ile devam etmek isteriz"
    5. Kolon kanseri önlenebilir ve tedavi..
    6. Kayıp genç, 7 saat sonra ormanda bulundu
    7. Mısır, Sudan'a elektrik ihracatı..
    8. İran’dan gözdağı
    9. Burdur’da kaçak içki operasyonu
    10. GÜNCELLEME - Nijerya'da okul binası..
    11. ETSO’da istihdam seferberliği
    12. Boşanma aşamasında olduğu eşini..
    13. "Cumhur İttifakı Türk milletinin..
    14. Trakya Kalkınma Ajansı ve KTSO’dan..
    15. Mermer ocağında iş kazası: 1 ölü
    16. Şakir Doğan'dan acı haber
    17. Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi..
    18. Yüksekova Belediyespor, 4-1 mağlup oldu
    19. Radyo A’da kök hücre bağışı konuşuldu
    20. Çatıda mahsur kalan güvercini itfaiye..
    21. Suçunu itiraf eden cinayet zanlısı..
    22. Yaralı köpek tedavi altına alındı
    23. Hilmi Güler, 200’e yakın proje..
    24. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş..
    25. Borsa günü yükselişle tamamladı
    26. KTSO 12. Meslek Komitesi toplandı
    27. Bolivya’da sel felaketi: en az 31 ölü
    28. Uyuşturucu haplarla yakalanan şahsa..
    29. AP anlaşmasız Brexit'e hazırlanıyor
    30. Borsa günü yükselişle tamamladı
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta