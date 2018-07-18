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Ankesörlü soruşturmasında 132 kişi tutuklandı

FETÖ'nün "ankesörlü telefon" soruşturmasında gözaltına alınan aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 221 şüpheliden 132'si tutuklandı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 18:27
Ankesörlü soruşturmasında 132 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca,  FETÖ'nün sözde TSK yapılanması kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla  ankesörlü veya sabit kontörlü hatları kullanan askerlere yönelik yürütülen  soruşturmada gözaltına alınan 221 şüphelinin hakimlik işlemleri tamamlandı.

Hakimlik, aralarında muvazzafların da bulunduğu 132 şüpheliyi "silahlı  terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklarken, 84'ünü itirafçı olduğu  gerekçesiyle, 5'ini de mevcut delil durumundan adli kontrol kararıyla serbest  bıraktı.

Soruşturma kapsamında 256 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.  Şüphelilerden 35'ini yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 18:27
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