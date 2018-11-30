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Ankesör soruşturmasında 24 tutuklama

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 47 Jandarma Genel Komutanlığı personelinden 24'ü tutuklandı - Adli kontrol şartı uygulanarak salıverilen 23 kişiden 18'i ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı oldu

30 Kasım 2018 Cuma 20:48
Ankesör soruşturmasında 24 tutuklama

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılardan 24'ü tutuklandı.

Örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemi ile haberleştikleri belirlenen şüphelilerden 47'si, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Göksel Ünüvar tarafından sorgulanan şüphelilerden 18'i "etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak" istediğini belirterek itirafçı oldu.

Savcılık sorgusunun ardından 29 zanlı tutuklanmaları, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı uygulanarak salıverilmeleri talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden 24'ünün tutuklanmasına karar veren mahkeme, 23 kişiyi de adli kontrol şartı uygulayarak salıverdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ ile irtibatları tespit edilen Jandarma Genel Komutanlığı personeli 56 şüpheliden 47'si gözaltına alınmıştı. Diğer şüphelilerin yakalanması için yürütelen çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 20:48
  1. ankesörlü telefon
  2. Cumhuriyet Savcısı Göksel Ünüvar
  3. Fetullahçı Terör Örgütü
  4. Jandarma Genel Komutanlığı

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