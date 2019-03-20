0553 313 94 23

"Ankara'yı sahte imzalarla senet imzalayanlara teslim edemeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankapark "Wonderland Eurasia" Açılış Töreni'ne katılarak, vatandaşlara hitap etti.

20 Mart 2019 Çarşamba 15:13
"Ankara'yı sahte imzalarla senet imzalayanlara teslim edemeyiz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ankara'yı sahte imzalarla senet imzalayanlara teslim edemeyiz. İstiyoruz ki Ankara emin ellerde devam desin." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankapark "Wonderland Eurasia" Açılış Töreni'ne katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kaldığını hatırlatarak, "10 gün sonra sandığa gidecek, özgür irademizle oylarımızı kullanacağız. Biliyorsunuz, bu seçime partiler ittifak halinde girdi. Biz, 15 Temmuz darbesinden bu yana ortak hareket ettiğimiz Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakı'nı kurduk. Karşımızda dörtlü çete var. Ve bunlar Kandil'den yönetiliyor. Kandil'den yönetilen bu çete ile bir mücadele vereceğiz ama işi sıkı tutmamız lazım, ihmale gelmez. Çok gayret edeceğiz ki bunlara sandıkta, evelallah sandıkta da en büyük dersi verelim." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı olarak 24 Haziran seçimlerinden de alınlarının akıyla çıktıklarını belirten Erdoğan, "İttifakı nasıl kurduğumuzu, hangi şartlar altında partilerimizin bir araya geldiğini, hangi adayları destekleyeceğimizi açıkça milletimize ilan ettik. Tüm süreç, sizlerin gözleri önünde gerçekleşti. Aldığımız kararları, vardığımız mutabakatları 82 milyonla şeffaf bir şekilde paylaştık." dedi.

- "Gittiler matruşka ittifakını kurdular"

Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Mehmet Özhaseki olduğunu anımsatarak, "Ankara'yı rastgele ellere teslim edemeyiz. Sahte imzalarla senet imzalayanlara teslim edemeyiz. 5 dönem Kayseri'yi idare etmek başka bir şey, bir ilçeyi idare etmek başka bir şey. İki dönem burada seçim kaybeden birisiyle Mehmet Bey mukayese edilir mi? İstiyoruz ki Ankara ve ilçelerimiz emin ellerde devam desin inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Milletten gizli saklı bir şeyleri olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz böyle hassas davranırken muhalefet ne yaptı? Gittiler matruşka ittifakını kurdular. Bu ittifak zailde iki partiden teşekkül ediyor. Ancak ittifakın içine daldıkça tıpkı matruşka gibi içinden bölücüler çıkıyor, marjinaller çıkıyor. Taksim'de ezanı ıslıklayan edepsizler çıkıyor. İttifakı deştikçe içinden Pensilvanya ve Kandil'in uzantıları çıkıyor. İttifakın önünü arkasını araştırdıkça ortaya çıkar ağları, menfaat şebekeleri çıkıyor. İttifaka dikkatli bir şekilde bakınca ortaya bölücü örgütün uzantılarıyla yapılmış kirli, kanlı pazarlıklar çıkıyor. Bu ittifakta herkes var ama sadece millet yok, milletin iradesi. Bu ittifakta her şey var ama samimiyet yok, şeffaflık yok. Bu ittifakta her türlü alengirli işlere yer var ama doğruluğa, dürüstlüğe yer yok.

Bu ittifakta bölücü heveslere tahammül var ama vatanperverliğe, milliyetperverliğe tahammül yok. Bay Kemal ve hanımefendi ilk günden itibaren ittifakın gerçek patronunun, asıl ortağının kim olduğunu gizlemeye özellikle dikkat ettiler. Bölücü örgüt sempatizanı yüzlerce kişiyi CHP rozeti ve CHP kamuflajıyla belediyelere sızdırma girişimlerini inkar ettiler. Kendileri konuşmayınca, yok sayınca, inkar edince milletin de gerçeği görmeyeceğini zannettiler. Ancak geçen hafta ittifakın gizli ortağı, asıl patronu çıktı ve postayı koydu."

- "Ülkemi bölemeceksiniz, böldürmeyeceğiz"

Alandakilere HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin açıklamalarını izleten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kardeşlerim, bu adam Kürt değil ama benim Kürt kardeşlerim üzerinden geçiniyor, oradan rant elde ediyor. Bu ne idüğü belirsiz birisi. Bu adam, Türkiye'yi bölme gayreti içerisinde olan malum parti HDP'nin eş başkanı. Sen Kürdistan'da mı yaşamak istiyorsun? Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var, defol geç orada yaşa. Ama benim ülkemi bölemeyeceksiniz, böldürmeyeceğiz. Eş başkanın bu postası sonrasında Bay Kemal ve hanımefendinin elleri ayaklarına dolandı. Ne Ankara'daki adayları ne İstanbul'daki adayları ne de diğer illerdeki adayları meydana çıkıp bu nobran dile gıklarını bile çıkartamadılar. 'Hayır' bile diyemediler, birbiriyle çelişen, birbirini yalanlayan 3-5 cümle dışında eş başkana cevap bile veremediler. Ağızlarının paylarını aldılar, eş başkan karşısında mum gibi oldular. Hazreti Mevlana 'Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.' diyor. Maalesef bunlar ne oldukları gibi görünüyorlar ne de göründükleri gibi oluyorlar. Bize saldırarak, hakaret ederek, iftira atarak şu 10 günü kurtarabileceklerini düşünüyorlar. Ankara ve Türkiye'de Pandora'nın kutusu açılmıştır, kimin ne olduğunu biliyoruz."

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 15:13
  1. Kayseri
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seçime 10 gün kala İstanbul'da son anket!
    1. Seçime 10 gün kala İstanbul'da son..
    2. Çin'de tecrübeli K9 klonlandı
    3. "İhracata verilen desteklerde..
    4. Yeni Zelandalı uzmanlar: Saldırıdan..
    5. New York borsası düşüşle açıldı
    6. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AA..
    7. Süper Lig'de 5 haftalık program..
    8. "Türkiye'nin iki kutupluluğa mahkum..
    9. Dünya Down Sendromlular Günü..
    10. Huzurevine sanat dolu ziyaret
    11. Ünlü karikatüristten ses getiren Yeni..
    12. Little Caesars, Samsun’daki ilk..
    13. Sapkın papazlar katolikleri..
    14. Başkan adayından Balıkesirspor’a..
    15. 43 hafız icazetini aldı
    16. Yeni Zelanda Başbakanı Ardern’den..
    17. İYİ Parti ve CHP’li..
    18. Red Bull Music ile "2019" kulübü bir..
    19. Çekmeköy Belediye Başkanı Poyraz’dan..
    20. İpsala’da 350 bin TL değerinde kaçak..
    21. Ergenekon usulü kara-propaganda yine..
    22. Trakya Kalkınma Ajansı Olağan Yönetim..
    23. İYİ Parti Adapazarı Belediye Başkanı..
    24. Denizli Valisi Karahan depremin..
    25. Kartal’da çöken bina soruşturmasında..
    26. Sporcular Göbeklitepe için yürüdü
    27. 10 gündür aranan şahıs ölü bulundu
    28. Lüleburgaz’da kolon kanseri testi
    29. TSPB'de "Mutluluk Sanatı" semineri..
    30. Ömer Günel; “Esnafın yüzü bizimle..
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"