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Ankara'nın yeni stadı yarın kapılarını açıyor

Eryaman Stadı, Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor maçıyla taraftarlara "merhaba" diyecek

27 Ocak 2019 Pazar 11:05
Ankara'nın yeni stadı yarın kapılarını açıyor

Ankara'da yapımı tamamlanan Eryaman Stadı, yarın kapılarını açacak.

Başkentin yeni stadındaki ilk maçta MKE Ankaragücü ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 7 haftadır galibiyete hasret olan MKE Ankaragücü, Eryaman Stadı'nda yeni bir sayfa açmaya çalışacak.

 

- Allianz Arena'yı andırıyor

 

Mimarisiyle Almanya'daki Allianz Arena'yı andıran Eryaman Stadı'nın temeli, 20 Nisan 2015'te atıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından arsa karşılığında özel bir şirkete yaptırılan stat, 45 ay sonra taraftarların hizmetine sunulacak.

Stadın ilk projesinde kapasite 18 bin olarak hesaplanırken, daha sonra bu sayı 22 bine yükseltildi. Bu revize işlemi, stadın yaklaşık 1,5 sene sonra bitmesine neden oldu.

UEFA ve FIFA standartlarına uygun olan stat, 62 bin 255 metrekarelik alana inşa edildi.

 

- Zeminde hibrit çim de kullanıldı

 

Zemini ısıtmalı olan ve hibrit çim de kullanılan Eryaman Stadı, 4 kattan oluşuyor.

Statta 734 araçlık otopark, 51 loca ve 221 kişi kapasiteli basın tribünü de yer alıyor.

 

- Başkent ekibi ligde 84 gün sonra Ankara'da

 

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 84 gün sonra taraftarıyla Eryaman Stadı'nda buluşacak.

Ligde 7 haftadır kazanamayan başkent ekibi, son galibiyetini 11. haftada Osmanlı Stadı'nda oynanan Kayserispor maçında 3-1'lik skorla almıştı.

Bu tarihten sonra yaptığı 7 maçta sadece bir puan elde edebilen sarı-lacivertliler, deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalmıştı.

MKE Ankaragücü, söz konusu müsabakalarda Çaykur Rizespor mücadelesinin yanı sıra Beşiktaş ile oynadığı 4-1 kaybettiği maçta rakip fileleri havalandırabildi.

Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de maçlarını yaptığı Osmanlı Stadı'nın zeminindeki bozulma sonrasında iç saha karşılaşmalarını Kayseri ve Afyon'da oynamak zorunda kalmıştı.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 11:05
  1. Rize
  2. Kayseri
  3. Afyon
  4. 19. hafta
  5. Aytemiz Alanyaspor
  6. Eryaman Stadı
  7. İlk maç
  8. MKE Ankaragücü
  9. Spor Toto Süper Lig

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