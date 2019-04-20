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Ankara'nın silüeti satranç tahtasına yansıdı

Başkentin tarihi, mitolojik ve etnografik değerlerini yansıtmak amacıyla Atakule, Anıtkabir ve Hitit Güneş Kursu gibi simgelerle tasarlanan satranç takımı, yerli ve yabancı ziyaretçilerin yanı sıra sanatseverlerin beğenisine sunuldu - Seri üretimle ilk etapta 1500 adet üretilen, Koç Müzesi marketlerinde satışa sunulan ve Ankara'nın kalıcı değerleri arasına gireceği tahmin edilen satranç takımı, Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'nde sergileniyor- Gökyay Vakfı Satranç Müzesi Yönetim Kurulu Başkanı Akın Gökyay:- "Amacımız, Ankara'yı temsil eden bir satranç takımı. Arzu edenler, Ankara'ya geldiklerinde bir takım, iki takım alıp götürsün, hediye etsin, Ankara'yı tanıtsın istedik"- Satranç takımı tasarımcısı Prof. Dr. Abdullah Togay:-"Bu bütünlük içinde ele aldığımız bir çalışma. Ankara'yı tanıtan bir ürün ortaya koymuş olmak büyük bir ödül"

20 Nisan 2019 Cumartesi 11:26
Ankara'nın silüeti satranç tahtasına yansıdı

ANKARA (AA) - AYBÜKE İNAL - Başkentin tarihi, mitolojik ve etnografik değerlerini yansıtmak amacıyla Atakule, Anıtkabir ve Hitit Güneş Kursu gibi simgelerle tasarlanan satranç takımı, yerli ve yabancı ziyaretçilerin yanı sıra sanatseverlerin ilgisine sunuldu.

Gazi üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Togay ile Araştırma Görevlileri Merve Coşkun, Ebru Gedik ve Ferit Aydın, Ankara'nın ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına katkı verecek bir satranç takımı tasarladı.

Atakule, Anıtkabir, Hitit Güneş Kursu gibi Ankara'ya özgü simgelerin bulunduğu taşlardan oluşan takıma "Ankara satranç takımı" ismi verildi. Satranç takımında şahı Atakule, veziri Sheraton Ankara Oteli, atı Kocatepe Camisi, fili Anıtkabir, kaleyi Ankara kalesi, piyonları ise Hitit Güneş Kursu temsil ediyor.

Seri üretimle ilk etapta 1500 adet üretilen ve Ankara'nın kalıcı değerleri arasına gireceği tahmin edilen satranç takımı, Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'nde sergileniyor. Koç Müzesi marketlerinde satışa sunulan satranç takımı, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİM) ve diğer müze marketlerin raflarında yer alacak.

- "Amacımız, Ankara'yı temsil eden bir satranç takımıydı"

Gökyay Vakfı Satranç Müzesi Yönetim Kurulu Başkanı Akın Gökyay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya genelinde şehirlerin mevcut yapılarından oluşan satranç takımları olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin de böyle bir satranç takımına sahip olmasını amaçladıklarını kaydetti.

Gökyay, "Amacımız, Ankara'yı temsil eden bir satranç takımıydı. Arzu edenler, Ankara'ya geldiklerinde bir takım, iki takım alıp götürsün, hediye etsin, Ankara'yı tanıtsın istedik. Mühim olan Ankara'yı en iyi şekilde temsil etmesi." dedi.

- "Bütünde, Ankara silüetini görmeyi arzu ediyorduk"

Satranç takımının tasarımcısı Prof. Dr. Abdullah Togay ise bir şehrin kültürel değerlerini geleceğe taşırken bu değerleri aynı zamanda tanıtım unsuru olarak kullanmanın kolay olmadığını anlattı.

Başkentte pek çok önemli yapıt olduğunu, bunların hangilerinin tasarımda yer alacağının ve nasıl kullanılacağının zor bir karar olduğuna ifade eden Togay, tasarım sürecini şöyle anlattı:

"Satranç takımı, herhangi bir yerde herhangi bir masanın üzerine konulduğunda Ankara'yı anlatmalıydı. Bir silüet elde etmeliydik. Takımı koyduğumuzda kendisini çok kolay tanıtmalıydı. Biz, farklı tasarım yaklaşımlarıyla daha fazla soyutlayabilirdik ancak daha fazla soyutlasaydık Ankara'yı yeterince tanımayan biri, ki tanıyan biri bile, 'O bina acaba o mu?' ya da 'O figür onu mu anlatıyor?' diye düşünebilir, tanımakta zorlanabilirdi."

Togay, ortaya çıkan bütünde, Ankara silüetini görmeyi arzu ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Satranç takımının, kutusu üzerindeki görsellerle Ankara'yı çok iyi anlatması gibi bir hedefimiz vardı. Bu bütünlük içinde ele aldığımız bir çalışma. Ankara'yı tanıtan bir ürün ortaya koymuş olmak büyük bir ödül. Bu ürünün belki de farklı ülkelere, farklı kültürlere, farklı şehirlere hediye edilebilecek olması çok büyük bir anlam ifade ediyor."

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 11:26
  1. Ankara Kalkınma Ajansı
  2. Ankara satranç takımı
  3. Gökyay Vakfı Satranç Müzesi
  4. Gökyay Vakfı Satranç Müzesi Yönetim Kurulu Başkanı Akın Gökyay
  5. Türkiye'nin şehir temalı ilk satranç takımı

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