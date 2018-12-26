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Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
26 Aralık 2018 Çarşamba 06:13
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 06:13
Ankara
Şereflikoçhisar
yolcu otobüsü
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