Ankara’nın Kuşçağız Mahallesi’nde karısıyla tartışan koca, çocuklarının gözü önünde eşini öldürdü. Eşini öldüren koca daha sonra kendi kafasına sıkarak intihar etti. IHAAW132508-ASA/16-02-2019- Ankara’nın Kuşçağız Mahallesi’nde karısıyla tartışan koca, çocuklarının gözü önünde eşini öldürdü.

IHAAW132508-ASA/16-02-2019- Ankara’nın Kuşçağız Mahallesi’nde karısıyla tartışan koca, çocuklarının gözü önünde eşini öldürdü. Eşini öldüren koca daha sonra kendi kafasına sıkarak intihar etti.16.02.2019 13:25:08TSINNNN

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