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Ankara’nın kardeş şehri Seul’un belediye meclis üyeleri, büyükşehir belediyesini ziyaret etti

Uluslararası ilişkiler konusunda dünyaya örnek olan çalışmalara imza atan ve dünyanın dört bir tarafındaki başkentlerle kardeş şehir ilişkileri kuran Ankara Büyükşehir Belediyesi, Seul’den gelen konuklarını ağırladı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:26
Ankara’nın kardeş şehri Seul’un belediye meclis üyeleri, büyükşehir belediyesini ziyaret etti

Uluslararası ilişkiler konusunda dünyaya örnek olan çalışmalara imza atan ve dünyanın dört bir tarafındaki başkentlerle kardeş şehir ilişkileri kuran Ankara Büyükşehir Belediyesi, Seul’den gelen konuklarını ağırladı.


Avrupa’dan Uzakdoğu’ya, Amerika’dan Afrika’ya kadar çoğu başkent olmak üzere toplam 50 kardeş şehri bulunan Ankara, 1971 yılında ilk kardeş şehir anlaşması yaptığı Seul ile dostane ilişkisini geliştirerek sürdürüyor.



Anlamlı ziyaret


Belediye Meclislerinin faaliyetlerine ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak amacıyla gerçekleşen ziyarette Seul Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı Kı Yeoul Park ve beraberindeki meclis üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Özcan ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Hayrettin Çetin tarafından ağırlandı.


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş adına konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Hayrettin Çetin, Ankara ve Seul arasındaki ilişkilerin tüm dünyaya örnek teşkil ettiğini ve iki şehir arasındaki işbirliklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle konuştu:


“Seul Büyükşehir Belediyesi ile belediye hizmetleri başta olmak üzere sosyal ve kültürel tüm işbirlikleri bizi ziyadesiyle memnun etmektedir. Bu ve benzeri ziyaretlerin halklarımızın menfaatine olacak şekilde ileriye dönük ikili işbirliklerinin artarak devam etmesini canı gönülden temenni ediyorum.”


Türkiye’ye övgü dolu sözler


Seul Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerini tek tek tanıtan Meclis Başkan Yardımcısı Kı Yeoul Park ise Ayla filminden çok etkilendiklerini belirterek, “Türkiye’ye geldiğimizde yabancı bir ülkeye gelmiş gibi değil de Kore’de bir şehre gelmiş gibi huzurlu bir duygu içerisindeyiz. 70 yıl önce Kore’nin özgürlüğü ve barışı için Türkiye’nin yaptığı fedakarlıkları ve yardımları biz unutmadık, her zaman da hatırlayacağız. Buraya gelmeden önce Ayla filmini izlerken çok duygulandım. Çok şeyleri düşündürdü ve hissettirdi” sözleriyle duygularını paylaştı.


Karşılıklı ilişkileri daha da geliştirmek, bilgi ve tecrübe paylaşımını üst düzeye çıkarmak istediklerini belirten Seul heyeti, karşılaştıkları ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.



Mogan Park’ta Ankara akşamı


Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Özcan ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri Hayrettin Çetin, Berkay Gökçınar ve Sercan Çıvgın Seul heyetini, Mogan Gölü Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen akşam yemeğinde de ağırladı.


Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın dinletisi eşliğinde yenilen yemeğin ardından hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:26
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