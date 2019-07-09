Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. 5 futbol sahası büyüklüğünde olduğu belirtilen alan küle döndü. Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. 5 futbol sahası büyüklüğünde olduğu belirtilen alan küle döndü.

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