0553 313 94 23

Ankara’nın geleceği ATO’da ele alındı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, gelecekle ilgili hazırlık yapmanın, gelecekte üstlenilecek maliyetleri zamana yaymanın önemli olduğunu belirterek, “Ulusal ve uluslararası projelerin tamamının amacı, Ankara’nın geleceğini bugünden daha iyi hale getirebilmek.

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:57
Ankara’nın geleceği ATO’da ele alındı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, gelecekle ilgili hazırlık yapmanın, gelecekte üstlenilecek maliyetleri zamana yaymanın önemli olduğunu belirterek, “Ulusal ve uluslararası projelerin tamamının amacı, Ankara’nın geleceğini bugünden daha iyi hale getirebilmek. Ankara’nın geleceği çok parlak” dedi.



Ankara’nın sağlık, bilişim ve gıda-tarım sektörlerinde 2030 ve 2050 senaryolarını içeren, başkent için yeni fırsatların belirlenmesini, ortaya çıkacak risklerin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla, Ankara Kalkınma Ajansı’nın desteği ile Gelecek Araştırmaları Derneği ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Gelecek Araştırma Merkezi Fizibilite Projesi” kapanış toplantısı ATO Duatepe Hizmet Binası’nda yapıldı.



Toplantının açılışında bir konuşma yapan ATO Başkanı Gürsel Baran, proje kapsamında yüksek katma değer üreten, sürdürülebilir, rekabetçi, yenilikçi ve büyüyen bir Ankara için gelecek senaryoları geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Projenin çıktılarını çok önemsediklerini kaydeden Baran, “Tüm amacımız Ankara’yı tüm kentsel sorunlarını çözmüş, katma değerli üretim gerçekleştiren, bilişim, savunma sanayi ve medikal sanayide öncü, tarım üretimi gerçekleştiren, kongre, fuar ve sağlık turizminde dünyanın tanıdığı bir şehir yapabilmek. Ulusal ve uluslararası projelerin tamamının amacı, Ankara’nın geleceğini bugünden daha iyi hale getirmek. Ankara üstü örtülü bir hazinedir. Ankara’nın geleceği çok parlak” diye konuştu.



ATO olarak, Ankara’nın gelişimine yönelik çalışmalar yaptıkları anlatan Baran, bu yönde yapılan çalışmaları da desteklemekten memnuniyet duyduklarını söyledi. Atatürk’ün “Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır” sözüne gönderme yapan Baran, “Konu Ankara olunca geride kalan her şeyin teferruat olduğunu ifade etmek isterim” dedi. Toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ankara İl Müdürü Vehbi Konarlı, Ankara Kalkınma Ajansı adına Proje İzleme Uzmanı Naz Gündüz de konuşma yaptı.



Açılış konuşmalarının ardından Gelecek Araştırmaları Enstitüsü adına Coşkun Dolanbay, Fizibilite Projesi çalışmaları hakkında bilgi verdi. Genel bilgilendirmenin ardından sağlık sektörü konusunda Dr. Emre Huri, bilişim sektörü konusunda Yücel Bağrıaçık birer sunum yaptılar Gıda ve tarım sektörü konusunda ise Yener Atasever toplantı salonuna bilgisayar üzerinden bağlantı yaparak sunum gerçekleştirdi.



Ankara Kalkınma Ajansı’nın desteği ile hayata geçirilen projede sağlık, bilişim ve gıda-tarım sektörleri ayrı ayrı mercek altına alındı. Sektörlerin genel durumlarının detaylı bir şekilde incelendiği ve masaya yatırıldığı çalışmada, her bir sektöre yönelik olarak 2030 ve 2050 senaryoları hazırlandı. Projede sektörlere ilişkin öne çıkan konular özetle şöyle: Sağlık sektörü alanında şehir hastaneleri sağlık ekosistemi için önemli bir fırsat haline getirilebilir. Medikal sanayi, dünya ile rekabette fiyat dışı unsurlara eğilmelidir. 3B yazıcı ile organ ve uzuv basımı ve tıbbi deneyimi Ankara için bir fırsattır. Ankara’nın sağlık sektörüne personel yetiştirme kapasitesi önemlidir. Yaşam bilimlerinde Ankara’daki AR-GE yatırımı dünya ortalamasının yarısından daha düşüktür. Sağlıkta yapay zekâ kullanımı Ankara için önemli bir fırsattır. 5G altyapısının sağlık için sunduğu fırsatlar incelenmeli ve değerlendirilmelidir. Bilişim sektörü alanında Ankara verinin de başkentidir. Yapay zekâ için aksiyon kaçınılmaz. Savunma teknolojilerinin farklı sektörlere uygulanması gerekir. Bilişimin multi disiplinler arası yapıda gelişmesini zorlayacak politikalar geliştirilip, uygulanmalıdır. Ankara’nın ilçelerinden birisi, 5G altyapısı ile akıllı şehir uygulamalarında gönüllü test merkezi olmalı ve dünyadaki sürücüsüz arabalar dâhil tüm şehir testlerine imkân sağlamalıdır. Bilişim ürünlerinin dünyaya yayılmasının önünde önemli engellerden biridir. Gıda ve tarım sektörü alanında büyükbaş hayvanlardan çıkan atıkların çevreye kazandırılması. Biyogaz üretimi, su kaynaklarının verimli kullanılması, kuraklık ve iklim değişikliklerine dayanıklı ürünlerin yetiştirilmesi, damla sulama sisteminin kurulması için teşviklerin verilmesi, tarımsal ürünlerde markalaşma, kimyon üretimi, Küçükbaş hayvancılık, makarna ve un sektörü, tiftik keçisi, akıllı tarım, insansız tarım, sentetik tarım, tarımda yapay zeka, internetten gıda alışverişi, tarım 4.0, Robotla tarım, tarımsal biyoteknoloji, AR-GE, seracılık, internet of plants, yapay et.



Ankara’nın Gelecek Senaryolarının ele alındığı toplantıya ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M. Ülkü Karakuş, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Fatih Çetinkaya ve Adem Ali Yılmaz, ATO Meclis ve Komite üyeleri ile çok sayıda konuk katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 13:57
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doğal Yöresel ve Hayvansal Ürünler Pazarı açıldı
    1. Doğal Yöresel ve Hayvansal Ürünler..
    2. Bünül: "Ceyhan’da 188 kişi işten..
    3. Adli tatil ne zaman başlıyor 2019?
    4. TİKA gönüllülerinden Tanzanya'da diş..
    5. Elektrik direğinden düşen işçi..
    6. OMÜ’nün liderlik ettiği projeye..
    7. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:..
    8. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:..
    9. ABD’li senatörden FBI’ya kritik çağrı!..
    10. İran "yakıt kaçakçılığı yapan" yabancı..
    11. Beylikdüzü E-5’te basınçlı su boruyu..
    12. Kaleköy Kale Harabelerinde mozaik ve..
    13. "Tesislerimizi kullanmazsak çürür gider"
    14. Samet Dağlı Sarıyer’de
    15. Maganda kurşunu düğünü kana buladı
    16. Muğla Büyükşehir’den haşere ile..
    17. Avrupa Parlamentosu'ndan skandal..
    18. AP'den Venezuela'ya yaptırım kararı!
    19. Büyükşehir’den imza kampanyasına destek
    20. ABD'ye, "Myanmar ordusuna daha fazla..
    21. Mersin’in sağlıkta 5 yıllık planı..
    22. Ormanda toplanan mantardan yiyen kadın..
    23. Roberto Soldado: "Granada büyük bir..
    24. Pamukkale’de “Mahallemizde Şenlik Var”..
    25. AYM'den hükümlüler için önemli karar
    26. İSO ikinci 500 büyük sanayi kuruluşunu..
    27. Adanaspor’da hazırlıklar sürüyor
    28. OGM Ormanspor'da transfer
    29. Fındık üreticisi hasat için gün sayıyor
    30. Atatürk Üniversitesi yeni bir birim..
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’