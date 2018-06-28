0553 313 94 23

Vekil seçilemeyenlerin gözü şimdi 140 makamda!

AK Parti’de milletvekili seçilen veya liste dışı kalan isimlerin gözü şimdi devleti ve partiyi yönetecek ilk 140 makama çevrildi. Cumhurbaşkanı ve vekillerin TBMM’de yemin etmesinin ardından, yönetimde karar verici 140 görev için isim belirlenecek.

28 Haziran 2018 Perşembe 08:13
Vekil seçilemeyenlerin gözü şimdi 140 makamda!

Seçim ve yeni hükümet sisteminin ardından taşlar yerinden oynayacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kurmaylarıyla çalıştığı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye genel hatlarıyla aktardığı yeni sistemin adımları, yemin töreninin ardından atılacak. Bu arada çıkarılacak kanun hükmünde kararnameler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tüm hatlarıyla ortaya çıkmasını sağlayacak. Burada en merak edilen başlığı, tanımlanan yeni görevlere kimlerin getirileceği oluşturuyor. AK Parti’de milletvekili seçilen veya liste dışı kalan tüm isimlerin gözleri, devleti ve partiyi yönetecek ilk 140 makama çevrildi.

YENİ GÖREVLER

Yeni yapıda ‘Cumhurbaşkanlığı kabinesi’ olarak adlandırılan 16 kişi, en az üç cumhurbaşkanı yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı’nda yer alan 9 kurulun başkanı, 4 ofis başkanı, TBMM başkanı ve başkan vekilleri, grup başkanı, grup başkanvekilleri ve bakan yardımcılarının kimler olacağı merak ediliyor. Bu kadrolara partinin eylül ayına kadar yapması gereken büyük kongresinin ardından belirlenecek 51 kişilik MKYK ile 16 genel başkan yardımcısı da katıldığında, toplam 140 kişilik büyük bir yönetim kadrosu yeniden belirlenecek. Ayrıca cumhurbaşkanıyla gelip gitmesi öngörülen büyükelçi, vali ve genel müdür düzeyindeki 500 bürokrat da hesaba katıldığında, 700 kişilik dev bir kadro yeniden oluşturulacak.

MERAK EDİLEN İSİMLER

Siyasi kulislere göre, temmuz içinde açıklanması beklenen yeni kabinede, halen görev yapan bazı müsteşarlarla bürokratların da yer alması bekleniyor. 

PARTİNİN VİTRİNİ DE DEĞİŞECEK

Yeni sistem kapsamındaki operasyonun diğer ayağı ise partide gerçekleştirilecek. AK Parti’nin eylül ayına kadar toplanması beklenen büyük kongresinin, ağustos ayındaki kuruluş yıldönümünün ardından veya eşzamanlı yapılabileceği konuşuluyor. Partinin vitrini büyük kongreden sonra değişecek. Böylece yapıdaki tüm değişiklikler tamamlanmış olacak. Kongreyle 51 MKYK üyesi ile 16 genel başkan yardımcısı da büyük ölçüde değişecek. Bu konuda eski bakanlara görev verileceği belirtiliyor. Erdoğan’ın ‘Cumhurbaşkanlığı-kabine-Meclis-Genel Merkez’de yapacağı köklü değişiklikler, önümüzdeki dönemdeki siyaset anlayışıyla ilgili de ipuçları verecek.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 08:13
  1. AK PARTİ
  2. seçim
  3. Erdoğan
  4. Ankara

YORUM YAZ

  • DürüstDürüst17 sa önce
    İYİ ŞEYLER YAPILMASINI LİYAKATLI ATAMALAR ASLA beklemiyorum,daha kötüsü olmasın yeter.Bu muhalefetin affı mümkünmü,bizi ehveni şerde bile korkutuyor,çünkü beterin beteri muhalefetin ta kendisi.
  • HabibHabib18 sa önce
    Sayın cumhurbaşkanım sen sen ol çemberi devlet bey süleyman soylu ve binaliden kur. Çevreyi ise full yeni ve başarılı isimlere bırak. Meb teşkilatını mutlaka mhp ye ver. Müsteşarları kesin görevden al mebdeki. Valilerin yerlerini değiştir. Örnegin mardin valisini canakkaleye çanakkaleyi mardine yada izmiri diyarbakıra orayı izmire...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Beşiktaş aradığı sağ beki buldu! Florian Jozefzoon...
  1. Beşiktaş aradığı sağ beki buldu!..
  2. Aboubakar'ın Beşiktaş'a geliş tarihi..
  3. CHP'li Eren Erdem gözaltına alındı
  4. Bursaspor'dan Vagner Love bombası
  5. İngiliz kulübü Galatasaray'ın..
  6. ABD'den S-400 hamlesi! Güçlerini..
  7. AK Parti seçimlere itiraz etti,..
  8. Yaşar Okuyan yine rezil oldu: Erdoğan..
  9. Fransa basını duyurdu! Rizespor ve..
  10. Teröristbaşı Netanyahu: Bizi yok etmek..
  11. Kılıçdaroğlu açıkladı! Muharrem İnce..
  12. CHP'den cesaret alan HDP harekete..
  13. İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden..
  14. CHP'den Süleyman Soylu'ya istifa çağrısı
  15. HDP'nin koltuk değneği CHP'den Bakan..
  16. Hollanda'dan skandal karar: Türk..
  17. Düzenli yürüyüş yapmanın inanılmaz..
  18. Boy uzunluğu ve kanser olma riski..
  19. Kimler limonlu su içemez?
  20. Yapay kornea da üretildi
Murat Karayalçın Muharrem İnce'nin yeni planını ifşa etti
Murat Karayalçın Muharrem İnce'nin yeni planını ifşa etti
CHP'liler övünün! PKK'nın infazı hakkında skandal...
CHP'liler övünün! PKK'nın infazı hakkında skandal...
Karamollaoğlu'ndan ilginç seçim açıklaması: İspat ettik
Karamollaoğlu'ndan ilginç seçim açıklaması: İspat ettik
'30 yıllık karım çemkirdi' diyen Emin Çapa, Kemalistlere 'hezimet'in sebeplerini anlattı
'30 yıllık karım çemkirdi' diyen Emin Çapa, Kemalistlere 'hezimet'in sebeplerini anlattı
Mustafa Karahasanoğlu açıkladı...AK Parti'nin oy kaybındaki önemli iki husus...
Mustafa Karahasanoğlu açıkladı...AK Parti'nin oy kaybındaki önemli iki husus...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Kamuda yeni dönem! Sil baştan değişiyor
Kamuda yeni dönem! Sil baştan değişiyor
CHP'nin anketçisinden itiraf: Erdoğan'ın kazanacağını gördüm, söyleseydim beni...
CHP'nin anketçisinden itiraf: Erdoğan'ın kazanacağını gördüm, söyleseydim beni...