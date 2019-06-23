0553 313 94 23

Ankaralıların başkanı yeniden Hilmi Yaman oldu

Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneğinin (AHİD) genel kurulu yoğun bir katılımla yapıldı.

23 Haziran 2019 Pazar 15:09
Ankaralıların başkanı yeniden Hilmi Yaman oldu

Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneğinin (AHİD) genel kurulu yoğun bir katılımla yapıldı. Genel kurulda Hilmi Yaman yeniden başkan seçildi.


AHİD’in 15. Olağan Genel Kurulu, derneğin yeni genel merkezinde gerçekleştirildi. Binlerce Ankaralı, hem hemşehrileriyle buluşmak hem de derneklerine sahip çıkmak için genel kurulda bir araya geldi. Bayram havasında geçen toplantıda 3 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Hilmi Yaman, oybirliği ile yeniden derneğin genel başkanı seçildi. Oylamanın ardından teşekkür konuşması yapan Yaman, “Bugüne kadar derneğimizde ve bugün genel kurulda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Birlikte verimli bir dönem geçirdik. İnşallah önümüzdeki dönemde de gayretli çalışmalar içerisinde olacağız. Bizimkisi memleket meselesi diyerek çıktığımız bu kutlu yolda bizi yalnız bırakmayan hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.



Hilmi Yaman kimdir?


1967 yılında Ankara Çamlıdere’de doğdu. İlk ve ortaokul öğrenimini Çamlıdere’de tamamladı. Yenimahalle Yahya Kemal Beyatlı Lisesinde eğitim gördükten sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Ardından İstanbul Üniversitesi İletişim Bölümü ve Çankaya Üniversitesinde siyaset bilimi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Çamlıderespor’da başkanlık ve Kızılcahamam-Çamlıdere Dernekleri Platformu’nda başkan yardımcılığı yaptı. Türkiye Binicilik Federasyonu Asbaşkanlığı, Ankaragücü Disiplin Kurulu üyeliği görevleri ise devam ediyor. Hilmi Yaman, evli ve üç çocuk babası.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 15:09
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Genç çift düğüne giderken kaza yapıp hastanelik oldu
    1. Genç çift düğüne giderken kaza yapıp..
    2. Çatışmada yakalanan çete üyeleri..
    3. Ünlü isimler sandık başında
    4. Iyeoka’dan Türk kahvesi eşliğinde..
    5. Bursaspor'da Ali Ay yönetimi ibra..
    6. Kaynarca’da yol çalışmaları sürüyor
    7. Kadıköy’de yangın çıkan binada can..
    8. Başkan Yardımcısı Şengül: "Sorun ve..
    9. Bakan Turhan oyunu Üsküdar’da kullandı
    10. Karahasanoğlu rahatsızlığına rağmen..
    11. Seyir halindeki araçta ele geçirildi!..
    12. Kocahasanlı sahil yolu tamamlandı
    13. Türkiye Oryantiring Şampiyonası sona..
    14. Bu çay ile metabolizmanız harekete..
    15. Sinop’ta çıkan yangında 2 ev alevlere..
    16. İtfaiye ekipleri güvercin ve yavru..
    17. Lüks cip ile çarpışan otomobil..
    18. Abdullah Avcı: "Futbolcular kendine..
    19. Kepez’den Nostaljik Yeşilçam Sokağı
    20. Ankaralıların başkanı yeniden Hilmi..
    21. MHP’li Akçay; İP sadece MHP'ye düşman
    22. Etiyopya'daki darbe girişiminde BAE..
    23. Batman'da içkiciler isyan ettirdi!..
    24. Başkan Çerçioğlu, Çakırbeyli Köy..
    25. Yalova'da devrilen otomobil hurdaya..
    26. Öyle bir halde sandık başına geldi ki..
    27. Oylarını kullanıp yollara düştüler
    28. Bursaspor, yeni başkanını seçti
    29. Darbeci Sisi’den küstah hareket!..
    30. Vali Çeber, Çayeli Tanıtım Filmi..
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    "İran ABD'ye sürpriz yaptı"
    "İran ABD'ye sürpriz yaptı"
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?