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Ankaralıları isyan ettiren 'Kumbara' sonunda yakalandı

Ankara'da belediye otobüslerindeki çok sayıda yankesicilik olayının faili olduğu güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenen "kumbara" lakaplı zanlı düzenlenen operasyonla yakayı ele verdi.

28 Haziran 2018 Perşembe 13:48
Ankaralıları isyan ettiren 'Kumbara' sonunda yakalandı

EGO otobüslerinde yankesicilik olaylarının artması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.  Araçlardaki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, yankesicilik olaylarını aynı suçtan çok sayıda kaydı olan "kumbara" lakaplı Ahmet E'nin gerçekleştirdiğini belirledi. 

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Zanlıyı takibe alan polis ekipleri, yankesicilik yaptığı sırada suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  Öte yandan güvenlik kamerası kayıtlarında Ahmet E'nin otobüslerdeki kalabalıktan yararlanarak yolcuların cüzdan ve kıymetli eşyalarını fark ettirmeden alıp araçtan indiği görülüyor.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 13:48
  1. Ankara
  2. yankesici

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