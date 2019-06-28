0553 313 94 23

Ankaralılar Gerede’de serinliyor

Sıcakların artması ile birlikte misafirlerini ağırlamaya başlayan Bolu Esentepe Mesire Alanı, bu yıl da Ankaralılar ile dolup taşıyor.

28 Haziran 2019 Cuma 11:13
Ankaralılar Gerede’de serinliyor

Sıcakların artması ile birlikte misafirlerini ağırlamaya başlayan Bolu Esentepe Mesire Alanı, bu yıl da Ankaralılar ile dolup taşıyor.


Bolu’nun Gerede ilçesindeki Esentepe Mesire Alanı, sıcakların artması ile birlikte misafirlerini ağırlamaya başladı. Ankaralıların yıllardır uğrak yeri olan Esentepe Mesireliği bu yıl da Ankaralılar ile dolup taşıyor. 700 yıllık çam ağaçları, bol oksijeni ve temiz çevresi ile büyük beğeni toplayan Esentepe, özellikle hafta sonları büyük ilgi görüyor.


Tüm ilçeye hakim bir manzarası olan Esentepe, şehrin 1.5 kilometre kuzeyinde bin 300 metre yükseklikte bulunuyor. Yüzyıllık çam ve köknar ağaçlarının bulunduğu Esentepe’de yazın piknik, gezi, kros, çim kayağı, kışın ise kayak gibi kış sporları yapılıyor. Mesire alanı, mini Marmara Denizi şeklindeki havuzu, çay bahçesi ve bistro cafe ile konuklarına huzurlu bir ortamda eğlence ve dinlenme imkanı sunuyor. Yenilenen Esentepe Otel ise Temmuz ayı itibariyle misafirlerini konuk edecek. Akıncı Türklerinden Ramazan Dede’nin mezarı da Esentepe Mesireliği içerisinde yer alıyor. 1071 yılındakti Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’yu fethe çıkan Horasanlı akıncı Türklerinden Ramazan Dede’nin burada küçük bir tepede bulunan mezarı, çevre illerden gelen misafirler tarafından ziyaret ediliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Resimli elbise ile namaz kılınır mı? Resimli elbise ile namaz caiz mi?
    1. Resimli elbise ile namaz kılınır mı?..
    2. Üzümlü Mahallesi kadınları,..
    3. Batı Trakya'da aşırı sağ çevreler..
    4. Kosova’da Türk doktorlar bir haftada..
    5. TFF, Kulüp Lisans ve Finansal Fair..
    6. Bingöl’e 28 münhal kadro açıldı
    7. Emlak Bank kıymetli maden hesaplarıyla..
    8. Mustafakemalpaşa’da yatırımlar hız..
    9. AFAD ekipleri, parmakta sıkışan yüzüğü..
    10. Malatya’da dini nikahlı eşini..
    11. Siyaset kulislerinde yeni iddia!..
    12. Elektriğe zam
    13. Gençlerin minibüs üzerinde tehlikeli..
    14. Faaliyetler hız kazandı
    15. Muratpaşa’nın süper çocukları yüzde..
    16. 7500 yıllık tarihi Laodikya Antik..
    17. Ünlü otellerin şefleri, Hayata Sarıl..
    18. Uzman erbaşların eğitimi başarıyla..
    19. En iyi kirazı yetiştirenlere ödül
    20. G20 öncesi "liberalizm" tartışması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!