Ankaragücü’nden Fethi Yaşar’a ziyaret

MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde tekrar Yenimahalle Belediye Başkanı seçilen Fethi Yaşar’a “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Yenimahalle Belediye Başkanı seçilen Fethi Yaşar’a görevinde başarılar dileyen MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Fethi Yaşar’a Ankaragücü futbolcularının imzaladığı 06 numaralı üstünde “Fethi Yaşar” yazan forma, sarı-lacivert özel yapım tesbih, atkı ve çiçek takdim etti.

“Ankaragücü Başkent’in önemli değerlerinden biridir”

Ankaragücü’nün almış olduğu galibiyetlerden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Başkan Yaşar, “Ankaragücü başkentin önemli değerlerinden biridir. Ben Ankara’nın kültürünü yaşatan her şeye önem verdiğim gibi Ankaragücü’ne de çok önem veriyorum. Sizin başarınız bizleri mutlu ediyor. Ankaragücü’nün her zaman yanındayız ve her zaman elimizden gelen desteği de veriyoruz” dedi.

Fethi Yaşar’ın kapısının herkese açık olduğunu vurgulayan Yiğiner de "Yeniden belediye başkanı olmanız tüm Yenimahalleliler gibi bizleri de çok mutlu etti. Başarılarınız takdire şayan. İnşallah yine hep birlikte takımımızı yukarılara taşıyacağız. Bizlere vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyor, başkanlığınızın Yenimahalle’ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.