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Ankaragücü'den o ifadelere büyük tepki: Özür dile!

Ankaragücü Kulübü, spor yazarı ve yorumcusu Mehmet Demirkol’a tepki gösterdi.

14 Ağustos 2018 Salı 16:41
Ankaragücü'den o ifadelere büyük tepki: Özür dile!

Ankaragücü Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde;

Geçtiğimiz gün beINSPORTS Haber kanalında yayınlanan beIN FINAL adlı programda Mehmet Demirkol, kulübümüz hakkında maksadını aşan yorumlarda bulunmuştur.

Demirkol ifadesinde, “İsmail Kartal’ı dinledim. Dedi ki savunmaya orta sahaya 3,4 oyuncu almamız lazım. Yani saha da hazır değil, takım da hazır değil. İyi bari formaları bulmuşsunuz” cümlelerine yer vermiştir.

MKE Ankaragücü’nün son 6 yıldır yaşadıklarını Mehmet Demirkol’un görmezden gelmesi kendi ayıbıdır. Kendisine sözde gazeteci diyen Mehmet Demirkol, ülkemizin ve başkentimizin değerli kulüplerinden 1910 yılında kurulmuş Ankaragücü’nün hangi şartlarda buralara geldiğini, ne zorluklar atlattığını bilmemektedir. Bir gazeteci olarak bunları bilmeden haddini ve maksadını aşan yorumlar yapmak kendisine yakışmamaktadır.

Mehmet Demirkol, siz dalga geçercesine “iyi bari formaları bulmuşsunuz” derken, masa başında habercilik yaptığınızı, bu anlamda kendi ayıbınızı da itiraf ettiğinizin farkında mısınız?

Mehmet Demirkol, Ankaragücü’nün hangi şartlar altında ait olduğu Süper Lig’e çıktığını biliyor musunuz? Mevcut yönetimimiz bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan kimin milyonlarca borcunu ödemektedir? Siz gazetecisiniz, neden bunları dile getirmiyorsunuz da aklınızca maksadınızı aşarak takındığınız alaycı üslupla dalga geçiyorsunuz?

Mehmet Demirkol, MKE Ankaragücü Spor Kulübü, kulüp Başkanı Sayın Mehmet Yiğiner önderliğinde Yönetim Kurlu ve muhteşem taraftarıyla birlikte adeta bir mucizeyi gerçekleştirerek, tertemiz iki şampiyonluk elde etmiş, geçmişin tüm kirini temizleyip kulübü kurumsal bir yapıya kavuşturmak için her geçen gün çok önemli hamleler gerçekleştirmektedir. Lütfedip araştırırsanız siz de o dalga geçen üslubunuzu değiştirir, yapılan çalışmaları takdir eder ve gerçek bir gazetecilik yapmış olursunuz. Ankaragücü camiası sizden özür beklemektedir!

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 16:41
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