0553 313 94 23

Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüs kazasına ilişkin iki tutuklama

Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün Afyonkarahisar’da kaza yapmasına ilişkin gözaltına alınan otobüs sürücüsü ve otobüse arkadan çarpan otomobil sürücüsünün tutuklandığı bildirildi.

03 Mart 2019 Pazar 16:50
Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüs kazasına ilişkin iki tutuklama

Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün Afyonkarahisar’da kaza yapmasına ilişkin gözaltına alınan otobüs sürücüsü ve otobüse arkadan çarpan otomobil sürücüsünün tutuklandığı bildirildi.


Antalya-Afyonkarahisar karayolu Akören Beldesi’nde önceki gece Ankaragücü taraftarlarını taşıyan 06 FV 6125 plakalı Yılmaz Doğan idaresindeki otobüse Abdil Erkan’ın yönetimindeki 43 LD 961 plakalı otomobil arkadan çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle şarampole yuvarlanan otobüste bulanan 2 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi de yaralanmıştı. Kazanın ardından otobüs sürücüsü Yılmaz Doğan ile otobüse arkadan çarpan otomobil sürücüsü Abdil Erkan Sinanpaşa ilçe jandarma ekiplerince gözaltına alınmışlardı. Jandarmada ifadeleri alınan sürücüler Yılmaz Doğan ve Abdil Erkan’ın savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklandıkları öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 16:50
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seçim bürosuna taşlı saldırı
    1. Seçim bürosuna taşlı saldırı
    2. Gaziantep’te Bahçeşehir Koleji Spor..
    3. Kesin aday listeleri ilan ediliyor -..
    4. Cem Parlak’tan Ağbaba’ya tepki
    5. Kılıçdaroğlu, Elmadağ’da vatandaşlarla..
    6. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    7. AK Partili Kırteke’den afiş tepkisi
    8. Ilıdağ 300 tonluk su deposuna kavuşuyor
    9. Başkan Tahsin Babaş, “Kastamonumuza..
    10. Çakmak gazı tüpü yüzlerine patlayan 2..
    11. Arnavutköy’de iki grup arasında çıkan..
    12. Kuşadası’nda aranan 2 zanlı polis..
    13. Spor Toto Süper Lig: Evkur Yeni..
    14. "Kefal Dalyan’da yenir" sloganıyla..
    15. Bakan Soylu: "Havalimanlarından..
    16. Maçın oynanacağı Erzurum’da son durum
    17. Taşköprü, 2. Safranbolu ve Beypazarı..
    18. Tamer Tuna: “Gelecek sezonda Süper..
    19. Köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğu..
    20. Aydın MEB Robot Takımı “rOctopus..
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti
    Lise savaş alanına döndü! Müdür yardımcısı canını zor kurtardı
    Lise savaş alanına döndü! Müdür yardımcısı canını zor kurtardı
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var