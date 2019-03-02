Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü

Afyonkarahisar'da otomobilin MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüse çarpması sonucu 2 taraftar öldü, 23 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abdil E. yönetimindeki 43 LD 961 plakalı otomobil, Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesinin çıkışında, Antalya'da oynanan maçtan dönen MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan Yılmaz Doğan'ın kullandığı midibüse arkadan çarptı.

Midibüsün çarpmanın etkisiyle devrildiği kazada taraftarlardan Mert Turgut Çakır (17) ile Eren Açıkgöz (19) hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkan Yardımcısı Metin Akyüz ile taraftarlar, Çakır ve Açıkgöz'ün cenazelerini Afyonkarahisar Devlet Hastanesinden teslim aldı.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe ve İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, hastaneye gelerek Akyüz ve taraftarlara başsağlığı diledi.

Akyüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazada ikisi ağır olmak üzere 23 kişinin de yaralandığını söyledi.

Ağır yaralıların Ankara'ya sevk edildiğini belirten Akyüz, şöyle konuştu:

"Anlatılanlara göre bu, bir kaza değil yani bir aracın çarpması sonucu midibüsün takla atması söz konusu. Araç ne şekilde geldi, nasıl bu arabaya çarptı, bu midibüsü nasıl devirdi, bunları bilmiyoruz. İnşallah bu, araştırmalar sonucunda ortaya çıkacak. Ne olduğu o zaman belli olacak. Hastanedeki yaralılarımızın çoğu taburcu edildi. Bir hastamız kaldı, beyin tomografisini bekliyoruz. Onu da alıp gideceğiz.

Başımız sağ olsun, diyecek bir şeyimiz yok, olmasaydı iyiydi. Geçmiş olsun ve Allah bir daha tekrarını göstermesin."

- "Taraftarın hepsi uyuyordu"

Kazada yaralananlardan Şener Çoruh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımlarının Antalya'da oynadığı maçın ardından yola çıktıklarını ve sadece bir yerde mola verdiklerini söyledi.

Kaza esnasında uyuduğunu belirten Çoruh, "Taraftarın hepsi yorgun olduğu için midibüsün içinde uyuyordu. Kaza da herhalde arkamızdaki bir arabanın bize çarpmasıyla gerçekleşiyor. Şoför de ondan kurtarayım derken bariyerlere vurarak iki takla attı. İki tane gencecik fidanımız hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin, ailelerine ve onları seven herkese sabır versin." diye konuştu.

Taraftarlardan Çetin Salbaş da kaza nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Mutlu günlerinde üzücü bir olay yaşadıklarını ifade eden Salbaş, "İki tane aslan gibi babayiğidimizi kaybettik. Biz de zaten kazanın üzerine geldik. Konuşacak başka bir şey de yok. Mutlu günümüzde çok acı yaşıyoruz." dedi.