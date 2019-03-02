0553 313 94 23

Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü

Afyonkarahisar'da otomobilin MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüse çarpması sonucu 2 taraftar öldü, 23 kişi yaralandı.

02 Mart 2019 Cumartesi 12:58
Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü

Afyonkarahisar'da otomobilin MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüse çarpması sonucu 2 taraftar öldü, 23 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abdil E. yönetimindeki 43 LD 961 plakalı otomobil, Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesinin çıkışında, Antalya'da oynanan maçtan dönen MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan Yılmaz Doğan'ın kullandığı midibüse arkadan çarptı.

Midibüsün çarpmanın etkisiyle devrildiği kazada taraftarlardan Mert Turgut Çakır (17) ile Eren Açıkgöz (19) hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkan Yardımcısı Metin Akyüz ile taraftarlar, Çakır ve Açıkgöz'ün cenazelerini Afyonkarahisar Devlet Hastanesinden teslim aldı.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe ve İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, hastaneye gelerek Akyüz ve taraftarlara başsağlığı diledi.

Akyüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazada ikisi ağır olmak üzere 23 kişinin de yaralandığını söyledi.

Ağır yaralıların Ankara'ya sevk edildiğini belirten Akyüz, şöyle konuştu:

"Anlatılanlara göre bu, bir kaza değil yani bir aracın çarpması sonucu midibüsün takla atması söz konusu. Araç ne şekilde geldi, nasıl bu arabaya çarptı, bu midibüsü nasıl devirdi, bunları bilmiyoruz. İnşallah bu, araştırmalar sonucunda ortaya çıkacak. Ne olduğu o zaman belli olacak. Hastanedeki yaralılarımızın çoğu taburcu edildi. Bir hastamız kaldı, beyin tomografisini bekliyoruz. Onu da alıp gideceğiz.

Başımız sağ olsun, diyecek bir şeyimiz yok, olmasaydı iyiydi. Geçmiş olsun ve Allah bir daha tekrarını göstermesin."

- "Taraftarın hepsi uyuyordu"

Kazada yaralananlardan Şener Çoruh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımlarının Antalya'da oynadığı maçın ardından yola çıktıklarını ve sadece bir yerde mola verdiklerini söyledi.

Kaza esnasında uyuduğunu belirten Çoruh, "Taraftarın hepsi yorgun olduğu için midibüsün içinde uyuyordu. Kaza da herhalde arkamızdaki bir arabanın bize çarpmasıyla gerçekleşiyor. Şoför de ondan kurtarayım derken bariyerlere vurarak iki takla attı. İki tane gencecik fidanımız hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin, ailelerine ve onları seven herkese sabır versin." diye konuştu.

Taraftarlardan Çetin Salbaş da kaza nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Mutlu günlerinde üzücü bir olay yaşadıklarını ifade eden Salbaş, "İki tane aslan gibi babayiğidimizi kaybettik. Biz de zaten kazanın üzerine geldik. Konuşacak başka bir şey de yok. Mutlu günümüzde çok acı yaşıyoruz." dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 12:58
  1. Antalya
  2. Afyonkarahisar
  3. MKE Ankaragücü Kulüp Başkan Yardımcısı Metin Akyüz
  4. trafik kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaşlı adam evinde başından vurulmuş halde bulundu
    1. Yaşlı adam evinde başından vurulmuş..
    2. Antalya’da gümrük kaçağı 18 bin güneş..
    3. Karda güreş müsabakaları nefes kesti
    4. Muttalip’te Ahmet Ataç coşkusu
    5. Muş’ta 5 metrelik karla mücadele..
    6. Tarihi konaklar, madde bağımlıların..
    7. İzciler topluma hizmet faaliyetleri..
    8. Fatih’te kadınlar önce üretecek sonra..
    9. Bakan Yardımcısı Uçarmak’tan..
    10. Ayvacık’ta teprem
    11. Rostock Havalimanı Antalya’ya talip
    12. Polisler, Şehit kızı Elanur Yasdı’yı..
    13. Özel çocuklara diş bakımı
    14. ASO Başkanı Özdebir: "İşletmelerimizin..
    15. Ataç, ‘Hoş Geldin Bebek’ ziyaretlerini..
    16. Tümtürk: "Türkiye’nin Doğu Türkistan..
    17. Büyükçekmece Plak Günleri Seyyal Taner..
    18. Zeybekci: " Hedefimiz burada 30 bin..
    19. Mehmet Baransu'nun eniştesi enselendi!
    20. Başkan Erdoğan konuşuyor
    21. Pakistan-Hindistan sınırında çatışma!..
    22. Binali Yıldırım, Pendik'te
    23. Bakan Berat Albayrak konuşuyor
    24. İstanbul'daki terör örgütü DHKP/C..
    25. Kahramanmaraş'ta yarım asırlık 5 katlı..
    26. "Bu coğrafyada barışı egemen..
    27. "Fırat'ın doğusu için hazırlıklar tamam"
    28. Kim Jong-un'a şok! Bir grup kendisini..
    29. Köyden şehire akü ve siren taktığı..
    30. Kocaeli’de huzur uygulaması
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...