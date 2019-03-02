Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı. Olay sonucunda 2 kişi yaşamını yitirdi.02 Mart 2019 Cumartesi 09:24
Afyonkarahisar'da otomobilin MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüse çarpması sonucu 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abdil E. yönetimindeki 43 LD 961 plakalı otomobil, Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesinin çıkışında, Antalya'da oynanan maçtan dönen MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan Yılmaz Doğan'ın kullandığı midibüse arkadan çarptı.
Midibüs, çarpmanın etkisiyle devrildi.
Kazada 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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