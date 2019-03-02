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Ankaragücü taraftarları kaza anını anlattı

Spor Toto Süper Lig’de oynanan Antalyaspor-Ankaragücü maçından sonra Ankara’ya dönüş yolunda 2 kişinin öldüğü 23 kişinin yaralandığı otobüs kazasının ardından konuşan yaralı Mustafa Atik, “Uykuda yakalandık.

02 Mart 2019 Cumartesi 12:17
Ankaragücü taraftarları kaza anını anlattı

Spor Toto Süper Lig’de oynanan Antalyaspor-Ankaragücü maçından sonra Ankara’ya dönüş yolunda 2 kişinin öldüğü 23 kişinin yaralandığı otobüs kazasının ardından konuşan yaralı Mustafa Atik, “Uykuda yakalandık. Arabadan arkadan gelen Ankaragücü taraftarlarının yardımıyla çıktık. Arka camı kırdılar bizi çıkarttılar” dedi.


Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Ankaragücü, haftanın açılış maçında deplasmanda Antalyaspor’u 4-2 mağlup etti. Takımlarına destek vermek için Antalya’ya giden Ankaragücü taraftarının bulunduğu otobüs, galibiyetin ardından Ankara’ya dönerken Afyonkarahisar’da kaza yaptı. Kazada 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralı Mustafa Atik, İHA mikrofonlarına yaşananları anlattı. Atik, "Antalya’ya takımızı desteklemek için gittik. Dönüş yolunda da mola vermiştik çorba içtik, yemek yedik. Daha sonra tekrar yola çıktık hepimiz uyuyorduk arkadaşlarla. 03.15 ile 03.30 arası gibi trafik kazası oldu. Hepimiz uykudaydık uykuda yakalandık yani. Arabadan arkadan gelen Ankaragücü taraftarlarının yardımıyla çıktık. Arka camı kırdılar bizi çıkarttılar. Daha sonra bize söylenilen başka bir aracın bize çarptığı. O aracın yüzünden kaza yaptığımız o araçta iki kişi varmış. Onlar çarpıyor ondan sonra biz kaza yapıyoruz. 2 tane genç kardeşimiz rahmetli oldu. Geri kalan 25-26 kişi şoförler dahil 2 şoförümüz vardı hepimiz yaralandık. Taraftar gruplarına teşekkür ediyoruz. Buraya geldiler diğer hastanelerde de arkadaşlarımız yatıyor. Karşıyaka taraftar grubu geldi deplasmana gidiyorlarmış Allah razı olsun. Afyonspor taraftarları geldi bizi ziyaret ettiler onurlandırdılar. Kulübümüzde burada bizim yanımızda” ifadelerini kullandı.



“Can pazarı vardı”


Yaralıları kurtaran vatandaşlardan Nusret Doğan ise yaptığı açıklamada, “Kazayı görünce durduk sonrasında arkadaşlarımıza yardım ettik can pazarı vardı orada. Otobüsün altında kalan arkadaşlarımız vardı. Arkadaşları biz çıkarttık. Biz yardım ettik. Otobüsün camlarını kırdık. Otobüsü kaldırmaya çalıştık" dedi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 12:17
  1. doğa

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