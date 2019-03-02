Ankaragücü taraftarını taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralı Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü taraftarını taşıyan otobüs Afyonkarahisar’da kaza yaptı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü taraftarını taşıyan otobüs Afyonkarahisar’da kaza yaptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi kişi yaralandı.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Ankaragücü, haftanın açılış maçında deplasmanda Antalyaspor’u 4-2 mağlup etti. Takımlarına destek vermek için Antalya’ya giden Ankaragücü taraftarının bulunduğu otobüs, galibiyetin ardından Ankara’ya dönerken Afyonkarahisar’da kaza yaptı. Kazada 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Ölenlerden birinini 15, diğerinin de 17 yaşında olduğu öğrenildi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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