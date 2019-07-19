Ankaragücü’ne Beypazarı desteği! Ankaragücü taraftarı sponsoru kaptı

Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr

2018/19 Lefter Küçükandonyadis sezonunu zorlu bir şekilde bitiren MKE Ankaragücü taraftarı stad probleminin geç çözülmesine rağmen ligde maç başına 12 bin 365 gibi bir seyirci ortalamalası ile takımını yalnız bırakmamış ve takıma hiçbir zaman yalnız kalmayacakları mesajını çok net bir şekilde vermişti.

Kulübün sezon içinde karşılaştığı birçok olumsuzluğa rağmen desteğini her zaman ortaya koyan Ankaragücü taraftarı sosyal medya üzerinden bir kampanya gerçekleştirerek sponsorlukla ilgili Beypazarı Maden Suyu işletmelerine sesini duyurmayı başarmıştı.

İşte kampanya sonrası yapılan açıklama

Taraftarların, Beypazarı Maden Suyu'nun Kasımpaşaspor'a geçtiğimiz yıl forma arkası sponsoru olması eleştirilerine yanıt verilmiş olan açıklamada "Ankara takımlarına maddi ve manevi desteğimiz her zaman olmuştur, olacaktır" ifadeleri kullanılmıştı. Beypazarı Maden Suyu firmasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyu açıklaması: Geçtiğimiz senelerde Kasımpaşaspor’un formalarının arkasında logomuzun yer alması şişelerimizi temin ettiğimiz firmanın bize jesti olarak bedelsiz yapılan bir çalışmadır. Bunun için en ufak bir bedel firmamız tarafından ilgili takıma ödenmemiştir. Dünya’ya açılan bir Ankara markası olarak Ankara takımlarına maddi ve manevi desteğimiz her zaman olmuştur, olacaktır."