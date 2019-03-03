Ankaragücü taraftarı Eren son yolculuğa uğurlandı

BARTIN (AA) - MKE Ankaragücü'nün Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı maç dönüşünde Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden taraftarlardan 19 yaşındaki Eren Açıkgöz, son yolculuğa uğurlandı.

Eren Açıkgöz'ün cenazesi, Bartın'ın Kumluca beldesindeki Zafer Mahallesi Camisi'ne getirildi.

Cenaze töreninde Açıkgöz'ün yakınları, tabutun başında gözyaşı döktü.

Törene, Açıkgöz'ün yakınlarının yanı sıra Ulus Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Bartınspor taraftar grupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bartın Üniversitesi Ankaragücü taraftar topluluğu üyesi Muhammet Furkan Küçükaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Eren Açıkgöz için son görevlerini yapmaya geldiklerini belirterek, "Hepimiz üzüntü içindeyiz. Burada bizi yalnız bırakmayan bütün taraftar gruplarına çok teşekkür ediyoruz. Futbolun birlik, beraberlik ve kardeşlik sporu olduğunu bir kez daha göstermiş olduk. Allah kardeşimizin mekanını cennet eylesin." diye konuştu.

Bartınspor taraftar topluluğu sözcülerinden Ömer Altunsaban ise "Ankaragücü çok büyük bir camia. Futbolun kardeşlik olduğunu burada farklı taraftar gruplarının bir araya gelmesi bir kez daha gösterdi. İnşallah deplasman yolunda bir daha böyle kazalar yaşanmaz." dedi.

Eren Açıkgöz'ün cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Milne köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

MKE Ankaragücü'nün Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynadığı ve 4-2 galip geldiği maçın ardından taraftarları taşıyan otobüs Antalya dönüşünde kaza yapmış, kazada Mert Turgut Çakır (17) ile Eren Açıkgöz (19) hayatını kaybetmiş, 23 kişi de yaralanmıştı.

