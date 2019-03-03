0553 313 94 23

Ankaragücü taraftarı Eren son yolculuğa uğurlandı

Antalya deplasmanından dönerken meydana gelen kazada hayatını kaybeden taraftarlardan Eren Açıkgöz'ün cenazesi memleketi Bartın'da toprağa verildi

03 Mart 2019 Pazar 15:54
Ankaragücü taraftarı Eren son yolculuğa uğurlandı

BARTIN (AA) - MKE Ankaragücü'nün Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı maç dönüşünde Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden taraftarlardan 19 yaşındaki Eren Açıkgöz, son yolculuğa uğurlandı.

Eren Açıkgöz'ün cenazesi, Bartın'ın Kumluca beldesindeki Zafer Mahallesi Camisi'ne getirildi.

Cenaze töreninde Açıkgöz'ün yakınları, tabutun başında gözyaşı döktü.

Törene, Açıkgöz'ün yakınlarının yanı sıra Ulus Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Bartınspor taraftar grupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bartın Üniversitesi Ankaragücü taraftar topluluğu üyesi Muhammet Furkan Küçükaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Eren Açıkgöz için son görevlerini yapmaya geldiklerini belirterek, "Hepimiz üzüntü içindeyiz. Burada bizi yalnız bırakmayan bütün taraftar gruplarına çok teşekkür ediyoruz. Futbolun birlik, beraberlik ve kardeşlik sporu olduğunu bir kez daha göstermiş olduk. Allah kardeşimizin mekanını cennet eylesin." diye konuştu.

Bartınspor taraftar topluluğu sözcülerinden Ömer Altunsaban ise "Ankaragücü çok büyük bir camia. Futbolun kardeşlik olduğunu burada farklı taraftar gruplarının bir araya gelmesi bir kez daha gösterdi. İnşallah deplasman yolunda bir daha böyle kazalar yaşanmaz." dedi.

Eren Açıkgöz'ün cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Milne köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

MKE Ankaragücü'nün Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynadığı ve 4-2 galip geldiği maçın ardından taraftarları taşıyan otobüs Antalya dönüşünde kaza yapmış, kazada Mert Turgut Çakır (17) ile Eren Açıkgöz (19) hayatını kaybetmiş, 23 kişi de yaralanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 15:54
  1. AGLAMA CENAZE
  2. Ankaragücü
  3. Bartın
  4. taraftar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump’tan şaşırtan iddia: Beni ortadan kaldırmaya çalışıyorlar
    1. Trump’tan şaşırtan iddia: Beni ortadan..
    2. Hakkari’de 3. Kar Festivali
    3. İnanılmaz olay! Aynı otomobili 85..
    4. Kılıçdaroğlu Elmadağ'da vatandaşlarla..
    5. Cumhur İttifakı, seçim çalışmalarını..
    6. Basketbolda maçın ardından
    7. Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası
    8. GÜNCELLEME 3 - Beyoğlu'nda yangın
    9. Lavrov'dan skandal açıklama!..
    10. Cezayir’de gösteriler sürüyor
    11. Manisa BBSK, Şanlıurfaspor maçının..
    12. Soyer, "Büyük Başkan" sloganıyla..
    13. Ankaragücü taraftarı Eren son..
    14. Ölüm yıl dönümünde müzesi boş kaldı
    15. Spor Toto 1. Lig: Altınordu 2 -..
    16. MKE Ankaragücü'nün acı günü
    17. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    18. AK Parti'nin Ordu mitingi
    19. Engelliler Meclisinden Erzurumspor’a..
    20. Nefes kesen maçta kazanan yok!
    21. Trafikte sürücüleri tehlikeye attı,..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 Mart’ta..
    23. AK Parti'nin Ordu mitingi
    24. Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 -..
    25. Başkan Böcek, Serik adayı Mecek’in..
    26. Müslüm Gürses vefatının 6. yılında..
    27. İşte Bursa’yı geleceğe taşıyacak..
    28. Kopyacı 'Yeni Bir Parti' pusuya yattı!..
    29. Başkan Sekmen: “Erzurum; birlik ve..
    30. "1. Uluslararası Avrasya Kitap..
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var