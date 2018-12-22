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MKE Ankaragücü Göztepe maç sonucu kaç kaç bitti

MKE Ankaragücü-Göztepe maçı özeti ve golleri izle ile Ankaragücü Göztepe maçı kaç kaç bitti gibi detayları buradan takip edebilirsiniz. MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 17. ve ilk devrenin son haftasında Göztepe ile Kayseri'de karşı karşıya geliyor. MKE Ankaragücü-Göztepe maçı kaç kaç? Ankaragücü 20 puanla 11. sırada yer alırken, Göztepe ise 19 puanla 12. sırada yer almakta.

22 Aralık 2018 Cumartesi 13:39
MKE Ankaragücü Göztepe maç sonucu kaç kaç bitti

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 17. ve ilk devrenin son haftasında Göztepe ile Kayseri'de karşı karşıya geliyor. MKE Ankaragücü-Göztepe maçı kaç kaç?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada, hakem Özgür Yankaya düdük çaldı. MKE Ankaragücü-Göztepe SK-Süper Lig-Bayram... Başkent ekibinde İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen teknik direktör Bayram Bektaş da yeni takımıyla ilk maçına Göztepe önünde çıktı. MKE Ankaragücü-Göztepe maçı 0-0.

Ankaragücü kadrosu: Korcan-Kenan-Kone-Alihan-Mehmet Sak-Sedat-Faty-İlhan- El Kabir-Mokhtar-Kubilay

Göztepe kadrosu: Beto-Poko-Reis-Tıtı-Berkan-Borges-Castro-Alpaslan-Halil-Gouffran-Jerome

Göztepe'den Yasin açıklaması

Takımımız ile Kayseri’ye gelen oyuncumuz Yasin Öztekin boyun bölgesindeki rahatsızlık sebebiyle maç kadrosunda yer almamaktadır. İsmail Kartal'ın ardından göreve Bayram Bektaş'ı getiren sarı-lacivertliler, 44 yaşındaki teknik adam yönetiminde ilk maçına çıkacak. Ayrıca sezona Göztepe'nın başında başlayan Bektaş'ın ilk resmi maçı da eski takımına karşı olacak. 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 13:39
  1. Kayseri
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  13. ümraniyespor
  14. galatasaray sivasspor
  15. tff 1.lig
  16. ptt 1.lig
  17. kasımpaşa beşiktaş
  18. lig maçları
  19. 1 lig
  20. alanyaspor başakşehir
  21. erzurum kayseri

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