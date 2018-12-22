MKE Ankaragücü Göztepe maç sonucu kaç kaç bitti

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 17. ve ilk devrenin son haftasında Göztepe ile Kayseri'de karşı karşıya geliyor. MKE Ankaragücü-Göztepe maçı kaç kaç?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada, hakem Özgür Yankaya düdük çaldı. MKE Ankaragücü-Göztepe SK-Süper Lig-Bayram... Başkent ekibinde İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen teknik direktör Bayram Bektaş da yeni takımıyla ilk maçına Göztepe önünde çıktı. MKE Ankaragücü-Göztepe maçı 0-0.

Ankaragücü kadrosu: Korcan-Kenan-Kone-Alihan-Mehmet Sak-Sedat-Faty-İlhan- El Kabir-Mokhtar-Kubilay

Göztepe kadrosu: Beto-Poko-Reis-Tıtı-Berkan-Borges-Castro-Alpaslan-Halil-Gouffran-Jerome

Göztepe'den Yasin açıklaması

Takımımız ile Kayseri’ye gelen oyuncumuz Yasin Öztekin boyun bölgesindeki rahatsızlık sebebiyle maç kadrosunda yer almamaktadır. İsmail Kartal'ın ardından göreve Bayram Bektaş'ı getiren sarı-lacivertliler, 44 yaşındaki teknik adam yönetiminde ilk maçına çıkacak. Ayrıca sezona Göztepe'nın başında başlayan Bektaş'ın ilk resmi maçı da eski takımına karşı olacak.