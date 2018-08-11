Ankaragücü Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Aslan yine kükredi mi?

Geçen sezonu şampiyonla bitiren Galatasaray 2018-2019 Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunun 1. hafta ilk maçında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti.

Yeni sezona bomba transferlerle giren Galatasaray, aynen geçtiğimiz sezonda olduğu gibi bu yıl da şampiyon olmanın peşinde olacak. Galatasaray daha sezonun ilk maçında 3 puanı kaparken, bu sezon da şampiyonluk kupasını havaya kaldırmak istiyor. Galatasaray deplasmanda Ankara temsilcisi Ankaragücüsporla Osmanlı Stadı'nda karşı karşıya geldi. Galatasaray daha yolun başındayken 7. dakikada El Kabir'in golüyle Ankaragücü karşısında 1-0 yenilgiye düştü. Galatasaray eşitliği sağlayan golü 21. dakikada Serdar Aziz kaydetti. Eşitliğin sağlanmasından sonra Aslan artık kükremeye devam etti. 30 dakikada Galatasaray atağında Mariano'nun sağ kanattan ortasında Kone, ters bir kafa vuruşuyla topu kendi kalesine gönderdi. Maçta durum Ankaragücü 1-2 Galatasaray. İkinci yarının son demlerinde adeta tarih yazan Galatasaray, 90+2'de Eren Derdiyok ile maçın skorunu 3-1 yaptı. Böylelikle Galatasaray, Ankaragücü maçından 3-1 üstünlükle ayrılırken 3 puanı da cebinde getirdi.

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