Ankaragücü-Beşiktaş maçı nerede saat kaçta oynanacak? Maç hangi kanalda?

Süper Lig’de 13. Hafta heyecanı devam ediyor. Lig’de bu hafta Ankaragücü-Beşiktaş maçı oynanacak. Daha önceden Osmanlı Stadı’nın zemini maça elverişli olmadığı açıklanmıştı ancak Ankaragücü-Beşiktaş maçı saat 19:00’da Osmanlı Stadı’nda oynanacak. Ankaragücü 6. Sırada 19 puana sahipken, Beşiktaş 18 puanla 7. Sırada yer almakta. Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile ligde yaptığı son 20 maçın 16'sını kazandı, 3'ünde berabere kaldı, sadece bir kez yenildi.

Hanoi futbolcu maçta forma giyemeyecek?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Ryan Babel, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçının başlama saati 19:00. MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Almanya ile oynanan milli maçta sakatlanan Hollandalı futbolcunun sağ arka adale zarında yırtık ve kanama tespit edilmişti. Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Enzo Roco ve Gökhan Töre'nin de sakatlığı bulunuyor.

Beşiktaş'ta daha önce kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan da MKE Ankaragücü karşısında görev alamayacak. Öte yandan sarı kart cezası nedeniyle 12. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında oynayamayan Gary Medel, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde yarınki mücadelede görev yapabilecek.

Caner sarı kart ceza sınırında

Siyah-beyazlı ekipte Caner Erkin, MKE Ankaragücü karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon Akhisarspor, Antalyaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarında sarı kart gören Caner Erkin, yarın da aynı durumu yaşarsa 14. haftadaki Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.

Ankaragücü-Beşiktaş istatistikleri

Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile ligde yaptığı son 20 maçın 16'sını kazandı, 3'ünde berabere kaldı, sadece bir kez yenildi. Siyah-beyazlı ekip karşısında 2001-2002 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da 2-1'lik skorla galip gelen başkent ekibi, daha sonraki 17 maçta galibiyet alamadı, bu şanssızlığını 2010-2011'de Ankara'daki maçta kırdı ve rakibini 1-0 mağlup etti. İki takım arasındaki son maç ise golsüz berabere bitti. Siyah-beyazlılar, Ankara'da yapılan 48 lig maçının 26'sını kazandı. Başkentte 16 müsabaka berabere bitti, ev sahibi ekip 6 kez galip geldi. Ankara'da son 3 maçta gol atamayan Beşiktaş, toplamda 74 kez rakibinin filelerini havalandırdı. Evindeki son 3 randevuyu kaybetmeyen MKE Ankaragücü ise 35 golle rakibine karşılık verdi. Bu arada, 1982-1983 sezonunda Ankara'da yapılması gereken lig maçı, MKE Ankaragücü'nün cezası nedeniyle Bursa'da oynandı ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.