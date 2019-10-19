Ankaragücü Beşiktaş maçı canlı takip Süper Lig'in 8. haftasında Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. İşte, Ankaragücü Beşiktaş maçının canlı takibi...

Süper Lig'in 8. haftasında Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. İşte, Ankaragücü Beşiktaş maçının canlı takibi... Liglere verilen milli maç arası sona erdi. Süper Lig'de heyecan 8. hafta maçlarıyla başladı. İşte, Ankaragücü Beşiktaş maçının detayları... CANLI MAÇ SONUCU: 0-0 Ankaragücü: Korcan Çelikay, Tiago Pinto, A. Kulusic, M. Pazdan, S. Kitsiou, Sedat Ağçay, R. Faty, W. Moke Abro, İlhan Parlak, Hasan Kaya, D. Orgill Beşiktaş: L. Karius, Douglas Pereira, Necip Uysal, D. Vida, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, J. Lens, Abdoulay Diaby, Güven Yalçın, Burak Yılmaz

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