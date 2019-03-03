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Ankaragüçlü Eren’e hüzünlü veda

Spor Toto Süper Lig’de oynanan Antalyaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından Ankara’ya dönerken kazada yaşamını yitiren konuk takımın taraftarı Eren Açıkgöz (19) memleketi Bartın’da gözyaşları arasında toprağa verildi.

03 Mart 2019 Pazar 15:05
Ankaragüçlü Eren’e hüzünlü veda

Spor Toto Süper Lig’de oynanan Antalyaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından Ankara’ya dönerken kazada yaşamını yitiren konuk takımın taraftarı Eren Açıkgöz (19) memleketi Bartın’da gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede taraftar toplulukları birlik ve beraberlik örneği sergiledi.


Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 25. kilometresinde dün meydana gelen kazada Antalyaspor ile deplasmanda oynanan ve 4-2 Ankaragücü’nün galibiyeti ile sonuçlanan maçın ardından taraftarlar Yılmaz Doğan yönetimindeki 06 FV 6125 plakalı midibüs ile Ankara’ya dönmek için yola çıktı. Alkollü olduğu iddia edilen Adil Erkan idaresindeki otomobil yolda ilerleyen midibüse arkadan çarptı. Kazada kontrolden çıkan midübüs şarampole yuvarlanırken araçtaki taraftarlardan Eren Açıkgöz (19) ve Mert Turgut Çakır, (17) hayatını kaybetti, 24 taraftar ise yaralandı.


Kazada hayatını kaybeden Eren Açıkgöz’ün cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere Bartın’ın Ulus İlçesine bağlı Kumluca Beldesi Zafer köyüne getirildi. Gencin babası Mevlüt ve annesi Aysel’in ayakta güçlükle durduğu cenazeye Ulus Kaymakamı Selçuk Alperen Göktaş, Kumluca Belediye Başkanı İsmail Can, Ankaragücü, Galatasaray, Fenerbahçe ve Bartınspor taraftarları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından gencin cenazesi köy mezarlığına defnedildi.


Cenazeye katılan Bartın Üniversitesi Ankaragücü taraftar topluluğu üyesi Muhammet Furkan Küçükaslan, “Antalyaspor deplasmanından dönerken Eren kardeşimizin de içinde bulunduğu arabanın devrilmesi sonucu kardeşimizi kaybettik. Bartın’da üniversitede okuyan Ankaragüçlüler olarak kardeşimizin kabrine geldik. Onun için son görevimizi yapmaya geldik. Hepimiz üzüntü içindeyiz. Burada bizi yalnız bırakmayan bütün taraftar gruplarına çok teşekkür ediyoruz. Futbolun birlik ve beraberlik ve kardeşlik sporu olduğunu bir kez daha göstermiş olduk. Allah kardeşimizin mekanınız cennet eylesin” dedi.


Onurcan Pekyürek ise "Bu acının tarihi yok. Zor bir durum. Allah ailesine sabırlar versin. Keşke 20-0 yenilseydik, alt liglere düşseydik bu durumla karşılaşmasaydık” diye konuştu.


Bartınspor taraftar topluluğu sözcülerinden Ömer Altunsaban da "Ankaragücü çok büyük bir camia. Futbolun kardeşlik olduğunu burada farklı taraftar gruplarının bir araya gelmesi bir kez daha gösterdik. İnşallah deplasman yolunda bir daha böyle kazalar yaşanmaz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 15:05
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