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Ankara’dan Washington’a üç net mesaj: FETÖ, YPG, Menbiç

Türkiye ile Amerikan ilişkileri yeniden rayına otururken Ankara’dan Washington'a 3 önemli mesaj verildi: FETÖ konusunda somut adımlar atın, Menbiç yol haritasına sadık kalın, YPG angajmanından vazgeçin.

04 Kasım 2018 Pazar 06:50
Ankara’dan Washington’a üç net mesaj: FETÖ, YPG, Menbiç

Türkiye- ABD ilişkisinin ivme kazandığı bu dönemde Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, ABD'nin başkenti Washington'da 1-2 Kasım tarihleri arasında resmi temaslarda bulundu. Önal, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı David Hale ve Savunma Bakanlığı Müsteşarı John Rood ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı görüşmelerde iki müttefik ülke arasındaki ilişkilerin ve bölgesel konulara ilişkin eşgüdümün artırılması imkanları ele alındığını bu bağlamda mevcut işbirliği mekanizmalarının işlevsel hale getirilmesi üzerinde durulduğunu kaydetti.

FETÖ'ye özel vurgu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanları arasında daha önce mutabık kalınan Menbiç Yol Haritası uyarınca ortak devriyelerin başlatılmasından duyulan memnuniyet dile getirilen görüşmelerde, Önal'ın Yol Haritasının tüm unsurlarıyla uygulanmasının önemini" vurgulandı belirtildi. Açıklamada, "ABD'nin PYD/YPG ile angajmanının sonlandırılmasının gerek Türkiye'nin milli güvenliği, gerek Suriye'de barışın tesis edilmesi bakımından temel bir gereklilik olduğunun altı çizildi. PYD/YPG'nin geçtiğimiz günlerde sınırımızda yürüttüğü provokatif faaliyetlere angajman kurallarımız çerçevesinde misliyle karşılık verildiği, terör faaliyetlerini kim olursa olsun tolere etmeyeceğimizi söylemiş olduğumuz ifade edilmiştir. Ayrıca, başta elebaşıları olmak üzere, ABD'deki FETÖmevcudiyetine ilişkin hassasiyetlerimiz tekrar aktarılmış, yakın zamanda bu konuda somut adımlar atılması beklentimiz iletilmiştir" denildi.

(Sabah)

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 06:50
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