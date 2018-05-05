Ankara'dan sonra bir il daha sele teslim oldu

Batman kent merkezinde etkili olan aşırı yağış otomobillerin biriken yağmur suyunda mahsur kalmasına neden oldu.

Gültepe Mahallesi Yeniçağ Caddesi üzerinde bulunan otomobiller yağan yağmurdan etkilendi. Lüks otomobillerin mahsur kaldığı kısa süreli yağmur sonrası araç sahipleri otomobillerini kurtarmak için çekici çağırdı. Çekici yardımı ile suda mahsur kalan araçlar kurtarılırken, Batman Valiliğinden de sel, su baskını ve yıldırım düşmesi uyarısında bulunuldu. Metrekareye 20 ile 50 kilogram arasında yağması beklenen yağmur karşısında vatandaşlar uyarıldı.