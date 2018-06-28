Ankara'dan o rapora sert tepki

Avrupa Birliği Genel İşler Konseyi Lüksemburg'da toplanarak aralarında Türkiye, Makedonya ve Arnavutluk'un da bulunduğu altı ülkenin AB'ye üyelik sürecindeki ilerleme durumunu değerlendirdi. Toplantının ardından yayınlanan sonuç bildirgesinde, AB'nin genişleme sürecine ve Batı Balkanların "Avrupa perspektifine" ilişkin kararlılığının sürdüğü vurgulandı. AB Konseyi'nin Makedonya ve Arnavutluk'un kaydettiği ilerlemeden memnun olduğu belirtilen bildirgede "Konsey, Makedonya ve Arnavutluk'la Haziran 2019'da katılım müzakerelerine başlama kararı almıştır" ifadesi yer aldı. Makedonya ve Yunanistan arasındaki isim sorunu nedeniyle Makedonya'nın AB ile katılım müzakerelerinin başlatılması Yunanistan tarafından veto ediliyordu. İki ülkenin bir anlaşmaya vararak isim sorununu çözmesi, Makedonya'nın AB ile katılım müzakerelerine başlamasına yönelik engeli ortadan kaldırmış oldu.

“İKİYÜZLÜ TUTUM”

AB Konseyinin sonuç açıklamasında, Türkiye’nin giderek birlikten uzaklaştığı ve üyelik müzakerelerinin neredeyse durdurulduğu öne sürüldü. "Türkiye'nin üyeliğiyle ilgili görüşmeler neredeyse çıkmazda ve yeni maddelerin açılması veya kapanması gözden geçirilemiyor" ifadelerine yer verildi. Ankara, alınan kararlara tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "AB'nin, Türkiye'ye adil ve dürüst davranmadığı bir kez daha görülmüştür. AB'nin söz konusu tutumuna rağmen süreçten uzaklaşanın ülkemiz olduğunu ileri sürmek ikiyüzlülük ve tutarsızlıktır" denildi.